«Ho finito la chemioterapia, sono stati mesi duri»: lo annuncia Kate Middleton in un toccante video di tre minuti girato il mese scorso nel Norfolk in cui compare assieme al marito William e ai tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. «Il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene», afferma la

42enne principessa del Galles, che nei prossimi mesi intraprenderà un «leggero programma» di impegni pubblici.

Famiglie e natura nel video girato nel Norfolk

Il video, trasmesso attraverso i profili social di corte, è stato girato nel verde che circonda la residenza di campagna dei Galles nel Norfolk inglese da uno dei registi preferiti della famiglia reale, Will Warr. Si vede la famiglia reale mentre gioca, scherza e si scambia tenerezze all’interno di contesti naturali suggestivi, sulle note di una musica emotivamente coinvolgente. L’intento è trasmettere il sostegno che Kate ha tratto dalla sua famiglia e dai suoi cari (sono presenti anche i suoi genitori, Michael e Carole Middleton) e il senso di rifugio che in questi mesi ha trovato proprio nella natura.

«Nove mesi incredibilmente duri per la nostra famiglia»

«Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio trattamento di chemioterapia – è il messaggio di Kate -. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conoscete può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute».

«Il percorso del cancro è complesso e spaventoso»

«Il percorso del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per le persone più vicine a te – prosegue la principessa del Galles -. Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su tutto».

«Spesso diamo per scontate le cose importanti della vita»

«Questo periodo ha ricordato soprattutto a William e a me – afferma Kate nel video – di riflettere e di essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati».

«Il percorso verso la guarigione completa è lungo»

Riferendosi ai suoi piani per i prossimi mesi, Catherine continua: «Fare il possibile per non ammalarmi di cancro è ora il mio obiettivo. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e la completa ripresa è lungo e devo continuare a vivere ogni giorno come viene. Tuttavia, non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò».

«Grati per il supporto che abbiamo ricevuto»

«Nonostante tutto quello che è successo prima, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento della vita. William e io siamo così grati per il supporto che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutti coloro che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l’empatia e la compassione di tutti sono state davvero commoventi».

«Sono al fianco di chi lotta contro il cancro»

La principessa conclude con un messaggio rivolto agli altri pazienti oncologici e le loro famiglie: «A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce brilli».

Il ricovero di Kate e l’annuncio della chemio

La principessa era stata ricoverata per la prima volta in ospedale a gennaio per quello che era stato descritto come un intervento chirurgico addominale programmato. Successivamente i medici hanno scoperto che si trattava di un cancro. A fine febbraio Kate ha iniziato le cure.

Cinque mesi fa Catherine ha annunciato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essersi sottoposta a chemioterapia “preventiva”. «Sto bene e mi sento più forte ogni giorno, – aveva dichiarata in un altro video – concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire: nella mente, nel corpo e nello spirito».

Le prime apparizioni pubbliche di Kate

Kate ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio di giugno, quando si è unita alla famiglia reale per celebrare il compleanno ufficiale del re in occasione del Trooping of the Colour. Quindi, nella seconda apparizione pubblica, ha assistito nel Royal Box – insieme alla figlia Charlotte e alla sorella Pippa – alla finale del torneo di tennis di Wimbledon dove ha premiato il trionfatore Carlos Alcaraz.

Piccoli impegni per la principessa nei prossimi mesi

Alcune fonti hanno riferito al Daily Mail che la principessa spera, nei prossimi mesi, di potersi dedicare ad alcune delle cause e delle associazioni benefiche che le stanno più a cuore. Kensington Palace non ha tuttavia confermato se la principessa prevede di tornare a un programma completo di impegni l’anno prossimo: presumibilmente le decisioni sul 2025 saranno prese in linea con i consigli medici.