Jovanotti è finalmente ritornato sul palco dopo i lunghi mesi di stop seguiti alla brutta caduta in bicicletta a Santo Domingo. Il cantautore di Penso positivo ha regalato una breve ma intensa esibizione al pubblico del Festival of the Sun a Casole d’Elsa, nel Senese.

Cinque brani accompagnato alla chitarra da Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion. “La piazza di #casoledelsa è piccola ma ieri sembrava il mondo per me – ha scritto Lorenzo Cherubini sui social -. È stato bello rivedere un microfono davanti alla mia faccia e cantarci la gioia di ritrovare facce amiche di fronte a me”.

Il “cameo” di Jovanotti al festival di Rick Rubin

La cornice per il graditissimo ritorno del cantante 57enne è stato il Festival of the Sun, evento di musica, cinema, arte e cultura organizzato dal produttore americano Rick Rubin che celebra il solstizio d’estate. “Ho fatto un ‘salto’ a Casole d’Elsa vicino a Siena dove @rickrubin ha messo in piedi il @festivalofthesun_, il più piccolo festival del mondo, in una terra grande”, ha scritto il cantautore sui social.

Cinque canzoni e tanta voglia di incontrare il pubblico

Un anno dopo la rovinosa caduta in bicicletta a Santo Domingo, che gli è costata la frattura di clavicola e femore, Jova è tornato ad imbracciare la chitarra per la gioia dei fan, e sua, per intonare alcune delle sue hit più amate. Una cauto riavvicinamento al palco, che ha dimostrato ancora una volta quanto forte sia la determinazione del musicista toscano e il suo desiderio di emozionare ed emozionarsi di fronte al pubblico.

Lorenzo, vestito di bianco e con cappello di paglia, ha esordito sul piccolo palco allestito in piazza a Casole d’Elsa con Oh, vita!, per proseguire con L’estate addosso, Sensibile all’estate, I love you, Baby e infine Chiaro di luna.

“In qualche mese di lavoro ce la posso fare”

“Il solstizio è l’inizio di una nuova estate, per me quello di questo 2024 è stato un vero inizio in tutti i sensi, perché ho salito i gradini di un piccolo palco con le mie gambe dopo tanti mesi”, ha scritto su Instagram il cantautore di Serenata Rap, che ha confermato i progressi fatti nella riabilitazione. “Non ho ancora recuperato tutto – si legge nel lungo post – ma la strada è quella buona e in qualche mese di lavoro ce la posso fare, e comunque vedere gente mi fa saltare di gioia”.

Jovanotti, nel 2025 un nuovo tour

Con questo “assaggio toscano” di musica e parole, Jova si prepara psicologicamente alla stagione live che, per lui, partirà nella primavera del 2025.

Dopo la gigantesca macchina messa in moto per i Jova Beach Party, che avevano preceduto il suo incidente, sono state già annunciate le date del prossimo PalaJova, il tour nei palazzetti che debutterà il 4 marzo 2025 a Pesaro. C’è da scommettere che, per quella data, Lorenzo avrà ripreso la sua consueta forma, pronto a coinvolgere ancora una volta i suoi fan.