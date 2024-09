Dopo aver pubblicato sui social network un video nel quale annuncia la fine dei trattamenti chemioterapici, Kate Middleton è tornata al lavoro. La principessa del Galles ha partecipato al suo primo incontro ufficiale dopo tanti mesi, durante i quali ha preferito seguire i consigli dei medici e ha evitato di affaticarsi troppo.

Il primo impegno di lavoro

Un ritorno al lavoro in sordina, quello di Kate Middleton. La principessa ha anche scelto un impegno “leggero”. Ha, infatti, ricevuto in tutta discrezione, nella residenza di famiglia adiacente al castello di Windsor, i responsabili di un progetto caritativo per bambini da lei patrocinato da tempo.

Per la moglie del principe William si tratta di un nuovo piccolo passo verso la normalità dopo un periodo terribile, iniziato con la diagnosi di cancro, con un intervento chirurgico urgente e con mesi di cure chemioterapiche. Il tutto mentre anche suo suocero, re Carlo III, rendeva noto di avere un tumore.

Kate Middleton torna alla vita pubblica?

A dare la notizia è stata l’emittente britannica Bbc, sottolineando che il ritorno al lavoro di Kate Middleton potrebbe rappresentare anche un primo passo verso un ritorno pieno alla vita pubblica. La principessa del Galles, infatti, è ormai assente dalla scena da molti mesi, salvo qualche apparizione sporadica recente.

Il tumore, la chemio

Da quando, cioè, alla fine del 2023 ha iniziato a stare male. Nel mese di gennaio è stata sottoposta a un delicato e misterioso intervento all’addome. In seguito, la futura regina d’Inghilterra ha pubblicato sui social un video commovente nel quale spiegava al mondo di avere un tumore e l’impatto sulla sua famiglia.

L’auspicio di Kate Middleton

Lo scorso 9 settembre, sempre con un filmato pubblicato sui social network, la principessa ha annunciato con sollievo la fine dei trattamenti chemioterapici e ha condiviso la sua speranza di rimanere libera dal cancro.

Kate Middleton conta di tornare a poco a poco alla sua vita di prima. Per ora continua a lavorare da casa e spera di poter portare avanti un programma leggero di impegni pubblici. Sta anche lavorando con il suo team per poter partecipare a quello che è ormai diventato un appuntamento fisso negli ultimi anni: il suo concerto di Natale all’Abbazia di Westminster.