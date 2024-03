“Kate Middleton parlerà pubblicamente della sua malattia”: le ultime ipotesi sulla principessa

S econdo "The Sunday Times" la principessa del Galles potrebbe affrontare il mistero delle sue condizioni di salute durante un impegno pubblico

Dopo l’affaire “foto ritoccata” in occasione della festa della mamma e conseguenti illazioni e teorie sulle sue reali condizioni di salute, Kate Middleton potrebbe parlare in pubblico della sua malattia.

Il pasticcio della foto ritoccata

La pubblicazione di una fotografia – la prima ufficiale di Kate Middleton dopo due mesi e mezzo di assenza totale dalla scena pubblica, e a quasi due mesi dal misterioso intervento chirurgico all’addome – era stata fatta circolare per mostrare di nuovo una principessa sorridente, ritratta con i tre figli George, Charlotte e Louis nel giorno della Festa della Mamma britannica. E attribuita direttamente alla mano dell’erede al trono William.

Sospetti e interrogativi sullo stato di salute di Kate Middleton

Un’immagine che ha impiegato pochi minuti per suscitare una bufera di sospetti e interrogativi sul web, tra dettagli incongruenti e accuse. Sospetti che hanno trovato piena conferma da parte degli esperti, inducendo le più grandi agenzie fotografiche a ritirarla senza indugi. Finché, dopo qualche ora di silenzio, non è arrivato il post firmato Kate, con tanto di scuse ai media e ai sudditi. “Come molti fotografi dilettanti – vi si legge – di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Voglio scusarmi per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso“.

La Royal debacle

Una debacle per la Royal Family, sullo sfondo di un’operazione concepita per cercare di rassicurare l’opinione pubblica e diradare i dubbi e ipotesi complottistiche più stravaganti sulle cause della lunga e riservatissima convalescenza della 42enne futura regina consorte.

Kate Middleton parlerà in pubblico della malattia?

Per superare il pasticcio e la crescente sfiducia dei sudditi nei confronti dei futuri sovrani, pare che Kate “potrebbe affrontare il mistero della salute durante un impegno pubblico, dicono alcuni amici”. Lo rivela il “The Sunday Times“, spiegando però che al momento, “scosso dalla frenesia per la foto di famiglia, il Principe di Galles è determinato a proteggere la sua ‘bolla’ e ad aiutare la moglie a tornare in servizio il mese prossimo. Ma quali sono i suoi prossimi passi?”, si chiede il quotidiano britannico.

Tra i prossimi appuntamenti, il 23 aprile, cade il compleanno del piccolo Louis (e poco dopo, il 2 maggio, è invece il compleanno di Charlotte): proprio i festeggiamenti per il piccolo Louis potrebbero essere l’occasione per postare una nuovo foto pubblica. Alcuni media d’oltremanica pensano anche a una possibile apparizione pubblica per il ritorno dei figli dalle vacanze pasquali a metà aprile.

Daily Male: “Kate avvistata con William serena e sorridente”

Intanto, secondo quanto riferito da “The Sun“, la principessa del Galles e William sono stati avvistati nel fine settimana appena trascorso in una fattoria poco distante da Adelaide Cottage (dove Kate si era ritirata in convalescenza). Un testimone ha rivelato al quotidiano britannico: “Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederli lì. Kate era fuori a fare shopping con William e sembrava felice e stava bene. I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da poter fare un salto a fare la spesa”. Sebbene non sia stata scattata alcuna foto della coppia – aderendo alla loro richiesta di privacy – la loro apparizione è un segnale incoraggiante di ripresa di Kate verso un ritorno agli impegni reali ufficiali.