Lo sfogo di Angelina Mango: “Ho paura a uscire da sola la sera”

L 'ex allieva di Amici e figlia d'arte condivide le sue preoccupazioni su Twitter: "Metto la tuta invece dei leggings". Le reazioni testimoniano un'ansia diffusa

I recenti fatti di cronaca che vedono sempre più donne vittime di violenze contribuiscono a creare un clima di paura e insicurezza per tutte. Lo testimonia lo sfogo di Angelina Mango, la cantante 22enne ex allieva di Amici.

Il tweet di Angelina Mango

“Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?”, si chiede la cantante in un tweet. Una riflessione che fotografa perfettamente il suo timore e quello di molte altre donne a compiere gesti quotidiani come uscire di casa da sole la sera.

sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. è possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto? — angelinamango (@angelinamango_) September 4, 2023

Le reazioni

Lo sfogo di Angelina Mango infatti è diventato argomento di discussione sul social network con centinaia di commenti e visualizzazioni. “Ti giuro Angelina che sono così stanca di vivere sempre con la paura addosso, anche di giorno. Non ce la faccio più, non è sostenibile, non è possibile doversi guardare costantemente intorno e dubitare di qualsiasi persona si avvicini un po’ di più del solito”, scrive una ragazza. “La cosa più brutta è che lo viviamo tutti i giorni e la paura è aumentata in questi giorni”, le risponde un’altra ancora turbata dalle ultime notizie di cronaca. Decine poi le esperienze simili raccontate, come questa: “Io sono studentessa fuori sede, sono spesso sola e non riesco a camminare la sera senza avere paura, o senza avere qualcuno al telefono che mi tiene compagnia. Purtroppo il mondo in cui viviamo ci costringe ad avere paura, è inevitabile”.

Il successo inarrestabile di Angelina Mango

Angelina Mango è molto amata dalla Generazione Z. È figlia d’arte: il padre è il cantante Mango, scomparso nel 2014, mentre la madre è Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. La 22enne deve la sua notorietà soprattutto alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Seconda classificata dell’edizione 2023, ha ottenuto il suo primo disco di platino con la hit dell’estate “Ci pensiamo domani”. E si prepara al suo primo tour nelle principali città italiane. Alcune tappe sono già sold out.