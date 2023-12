Reali, Charlotte e mamma Kate: stesso talento musicale

L a principessa Charlotte ha preso da mamma Kate il talento musicale: sta imparando a suonare il piano

Kate Middleton ha rivelato che la principessa Charlotte ha ereditato il suo stesso talento musicale e sta imparando a suonare il pianoforte. La principessa del Galles, 41 anni, ha parlato con orgoglio dell’abilità musicale della figlia in occasione della “Royal Variety Performance” alla Prince Albert Hall di Londra.

La principessa Kate tifa per Charlotte

La principessa ha parlato del nuovo hobby della figlia al pianista Lang Lang, che si era appena esibito con una ragazza non vedente di 13 anni di nome Lucy. Durante il concerto, Kate Middleton avrebbe spronato la figlia con queste parole: “Ehi, guarda, se ti eserciti molto puoi diventare bravo come lui”. Charlotte, otto anni, ha recentemente iniziato a suonare lo strumento.

Il pianista: “Charlotte se la caverà bene”

“Abbiamo parlato di Charlotte. – ha dichiarato Lang Lang a ‘Ciao! Magazine’ – Sua Altezza Reale mi ha raccontato del modo in cui Charlotte suona il pianoforte, sono sicuro che se la caverà bene. Penso che si stia esercitando.”

L’abilità pianistica di Kate Middleton

Il nuovo hobby di Charlotte deve fare molto piacere a Kate Middleton, dato che la moglie di William è un’appassionata pianista. L’interesse di Kate per la musica risale alla sua infanzia, quando studiava pianoforte e flauto e frequentava il coro della scuola. Nel 2021 ha dimostrato pubblicamente la sua abilità, esibendosi in occasione del concerto “Together at Christmas” con Tom Walker. “Pensavo che avrebbe rovinato la performance – aveva detto Walker all’epoca – non è facile mettersi semplicemente dietro un pianoforte con un gruppo di musicisti con cui non hai mai suonato prima e registrare riprese dal vivo davanti alla telecamera, ma lei ci è riuscita perfettamente”.

L’ex insegnante di piano: “Kate? Una bambina deliziosa”

Nel 2012 l’ex insegnante di pianoforte di Kate, Daniel Nicholls, aveva condiviso sulle pagine dell’Evening Standard la sua esperienza di docente della futura regina d’Inghilterra, quando aveva circa 10 anni: “Era assolutamente adorabile, una persona davvero deliziosa a cui insegnare il pianoforte. Non credo che sarebbe diventata una concertista, ma era brava, faceva sempre tutto quello che le veniva detto.”