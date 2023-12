Martina Stella si separa dal marito dopo 7 anni: “Motivi insuperabili”

M artina Stella torna single. L'attrice si è separata dal procuratore sportivo Andrea Manfredonia, padre del suo secondo figlio

Il matrimonio fra Martina Stella e Andrea Manfredonia è finito nell’agosto scorso dopo sette anni. È la stessa attrice de “L’Ultimo Bacio” a rivelarlo nel corso di un’intervista a “Oggi”, confessando di essere “molto delusa” per l’accaduto. “Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono separata“, dice la 39enne fiorentina che dal 28 gennaio sarà su Rai 1 nei panni di Claretta Petacci.

Martina Stella: “Tantissimo dolore”

Nell’intervista a “Oggi”, che le dedica la copertina, Martina Stella ha annunciato di essersi separata dal marito Andrea Manfredonia, il procuratore sportivo figlio dell’ex calciatore Lionello Manfredonia. “Non me l’aspettavo – afferma l’attrice -. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili“.

Martina Stella e Andrea Manfredonia

Dopo “L’Ultimo Bacio” una carriera a fasi alterne

Enfant prodige del cinema italiano, Martina Stella diventò popolarissima ad appena 16 anni quando Gabriele Muccino la scelse nel 2001 per “L’Ultimo Bacio” accanto a Stefano Accorsi. La sua carriera lavorativa ha avuto alti e bassi, come ammette la stessa attrice. “Ho cercato di essere un’attrice felice. Non per forza una brava attrice“, dichiara la Stella a “Oggi” spiegando: “Rimpianti non ne ho, perché ho fatto il possibile. Ero molto giovane, acerba e senza una tecnica. La mia scuola è stata sul campo. Non ho mai scalpitato per ottenere chissà cosa“.

Il ritorno in tv nei panni di Claretta Petacci

Lontana dal cinema da quattro anni, Martina Stella tornerà su Rai 1 il 28 gennaio ne “La lunga notte”, serie tv in sei episodi diretta da Giacomo Campiotti. Al centro del racconto, le tre settimane che hanno preceduto la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, in cui ebbe luogo l’ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Mussolini, che sancì la fine del regime fascista. Martina Stella vestirà i panni di Claretta Petacci. Fra gli altri interpreti della serie, Alessio Boni, Duccio Camerini, Ana Caterina Morariu, Aurora Ruffino, Flavio Parenti, Marco Foschi e Lucrezia Guidone.

“Cadute e risalite” in amore per Martina Stella

Della sua vita sentimentale Martina Stella dice di “non aver avuto molta fortuna in amore” parlando di una storia “fatta di cadute e risalite“, di trovarsi nel “momento della ricostruzione“ e di voler rimanere “una donna che continua a inseguire la felicità“. L’attrice aveva reso pubblica la relazione con Andrea Manfredonia nel febbraio 2015. Dal matrimonio con il procuratore sportivo, celebrato il 3 settembre 2016, è nato un figlio, Leonardo. La protagonista de “L’ultimo bacio” ha anche un’altra figlia, Ginevra, nata dalla relazione avuta dal 2011 al 2014 con Gabriele Gregorini. In passato la 39enne ha avuto relazioni con il pilota di motociclismo Valentino Rossi, con il manager Lapo Elkann e l’attore Primo Reggiani.