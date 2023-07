Meghan Markle ospite a Sanremo? Indiscrezioni su Amadeus

S econdo il sito Dagospia, Amadeus vorrebbe Meghan Markle sul palco dell'Ariston

Al Festival di Sanremo 2024 mancano sette mesi, ma Amadeus sta già lavorando intensamente per selezionare i Big in gara e trovare ospiti di calibro che garantiscano gli eccellenti risultati di share ottenuti nelle ultime edizioni della kermesse. Il conduttore, secondo l’indiscrezione di Dagospia, starebbe puntando su Meghan Markle. Nessuna conferma ufficiale, soltanto voci: ma certamente la presenza della duchessa di Sussex sul palco dell’Ariston potrebbe rappresentare un ottimo biglietto da visita per la prossima edizione della manifestazione canora.

Secondo tentativo per Amadeus

Sempre stando a quanto riporta “Dago”, il conduttore di “Affari tuoi” avrebbe già tentato lo scorso anno di convincere la moglie di Harry a presenziare all’Ariston. Ma per questioni di budget l’accordo non sarebbe andato in porto. “Lo scorso anno – si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino – Amadeus sarebbe andato a Londra per prendere contatti con un’attrice vicina alla famiglia reale. Sarebbe Meghan Markle che avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo. Niente di fatto sicuramente per l’esoso cachet, ma circola voce che il conduttore ci stia riprovando…”.

Ultimo Festival per Amadeus

Chissà se il direttore artistico del Festival riuscirà a vedere coronato il sogno di portare Meghan Markle sugli schermi degli italiani in occasione di quella che dovrebbe essere la sua ultima conduzione della kermesse. “Questo sarà il mio ultimo Festival per adesso, – ha detto il conduttore a FQMagazine che non esclude la possibile di un ritorno – anche perché cinque di fila devo dire che sono parecchi. Ho eguagliato Mike e Pippo e questo per me è un grandissimo onore. Poi in futuro potrei anche rifarlo, ma adesso è meglio che mi stoppi”.

Meghan, ospite perfetta per l’Ariston

La duchessa di Sussex sarebbe l’ospite perfetta per una delle serate del 74esimo Festival della canzone, che il prossimo anno si terrà da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Affascinante, esperienza navigata come attrice e protagonista assieme ad Harry dello scandalo reale più seguito degli ultimi decenni, Meghan potrebbe rappresentare una chiusura col botto per la lunga parentesi sanremese dell’Amadeus nazionale.