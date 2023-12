Meghan Markle torna a recitare in uno spot pubblicitario

M eghan Markle nei panni di una stagista in uno spot. L'azienda, che produce latte macchiato in polvere, è stata finanziata dalla duchessa perché guidata da donne e per la sua etica green

Meghan Markle torna sul set. Nessuna serie tv in vista però, soltanto lo spot per un’azienda che produce latte macchiato sotto forma di polvere e su cui la moglie 42enne del principe Harry ha investito. Si tratta della Clevr Blends. La duchessa del Sussex, in un video pubblicato sul profilo Instagram dell’azienda, veste i panni di una stagista che impila scatole, prepara bevande calde e lavora al computer in ufficio.

Meghan Markle nel video della Clevr

Nel video pubblicato sulla pagina Instagram del marchio, la cofondatrice e amministratore delegato di Clevr Hannah Mendoza guida le telecamere in un tour dell’headquarter dell’azienda, che ha sede a Santa Barbara, in California (vicino a Montecito, dove vivono Harry e Meghan).

Meghan è ripresa come uno dei membri del team che, come si spiega nello spot “prepara amorevolmente il latta macchiato”, “ascolta Britney in loop dal 2019”, siede alla scrivania gomito a gomito con gli altri membri di un “team digitale molto intelligente, solo leggermente nerd”. Infine la duchessa viene inquadrata in primo piano mentre scambia un saluto con il pugno con un collega prima di scoppiare a ridere.

Hannah Mendoza ha ringraziato il team per il lavoro svolto nel 2023: “Sono così grata per l’immenso amore e sostegno di quest’anno: grazie per averci aiutato a mantenere vivo e prospero il sogno di amare il latte!”.

Meghan ha sposato la causa dell’azienda green

Non è la prima volta che Meghan Markle fa un cameo sulla pagina Instagram del brand, su cui ha investito nel 2019. Lo scorso febbraio, la Mendoza aveva spiegato in un video che la duchessa era diventata il primo investitore di Clevr, lanciando l’azienda verso un successo che non avrebbero mai immaginato. “Tre anni fa tutto è cambiato – dichiarava la cofondatrice di Clevr. – Nientemeno che Meghan, la duchessa del Sussex, aveva iniziato a bere i nostri cappuccini. Non solo amava il prodotto, ma era estremamente appassionata nel sostenere le donne fondatrici, il nostro approvvigionamento sostenibile e la nostra giustizia alimentare”.

La recensione a cinque stelle di Meghan

A novembre Meghan aveva condiviso una recensione a cinque stelle della linea Clevr, pubblicando una foto di se stessa abbracciata alla Mendoza. “Uno dei miei modi preferiti per iniziare e finire ogni giornata“, aveva scritto la duchessa. In una dichiarazione rilasciata a “Fortune” in cui confermava l’investimento nell’azienda, Meghan aveva dichiarato: “Questo investimento è a sostegno di un’imprenditrice appassionata che dà priorità alla costruzione di una comunità insieme alla sua attività”. “Sono orgoglioso di investire nell’impegno di Hannah nell’approvvigionamento di ingredienti etici e nella creazione di un prodotto che personalmente amo e che ha un approccio olistico al benessere. Credo in lei e credo nella sua azienda.”