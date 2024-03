L a duchessa di Sussex è approdata nuovamente sui social network con un account chiamato "American Riviera Orchard", che dovrebbe parlare di cibo, cucina e casa

Dopo ben quattro anni di pausa Meghan Markle è tornata sui social network in una veste particolare. La duchessa di Sussex è apparsa su Instagram con un nuovo account chiamato “American Riviera Orchard“. Sembrerebbe una pagina di lifestyle, nata per parlare di cibo, libri di cucina e articoli per la casa.

Account di Meghan non verificato

Nel profilo, al momento, si vede solo il logo della nuova impresa, che avrà sede a Montecito (zona della California dove la Markle vive con Harry e i due figli Archie e Lilibet Diana), e un video. Nel filmato, a una prima occhiata amatoriale, si vede Meghan mentre cammina in un lunghissimo corridoio e mentre cucina. Non è chiaro dove siano state girate le immagini, ma è probabile che sia la lussuosa villa di famiglia. In molti hanno però notato che l’account non è verificato, non ha la spunta blu, quindi non c’è la certezza che la proprietà sia della duchessa.

Marchio registrato

Se la pagina Instagram non è ancora verificata, il nome “American Riviera Orchard” è però stato registrato a febbraio presso l’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti. È stata richiesta la protezione del marchio per una serie di prodotti e servizi. Tra questi figurano tessuti, posate, gelatine, marmellate e creme alimentari assortite. Inoltre, il marchio potrebbe essere caratterizzato da “servizi di tazzine per il caffè e il tè, servizi per servire cibi e bevande, decanter” e altri articoli per bevande. La richiesta di registrazione comprendeva anche libri di cucina e uno spazio per la vendita al dettaglio. Il marchio è stato depositato sotto una società chiamata Mama Knows Best.

L’avversità di Meghan per i social

Solo pochi giorni fa, durante un panel al South by Southwest festival, Meghan è intervenuta parlando dell’impatto negativo dei social media sulle giovani madri, compresa lei stessa. Ha raccontato di aver subito “bullismo e abusi” online quando era incinta dei suoi due figli e anche dopo la loro nascita. “Al momento me ne tengo lontana solo per il mio benessere – ha detto -. Ti rendi conto del perché le persone siano così odiose. Non è una cattiveria. È crudeltà”.

Il passato da attrice e blogger

Anni fa la Markle aveva un buon rapporto con il mondo di internet. Quando era “soltanto” una popolare attrice gestiva The Tig, un blog sullo stile di vita che ha aperto nel 2014 e chiuso nel 2017, dopo il fidanzamento con Harry. Meghan lo descriveva come una “conversazione digitale tra amiche”, dove scriveva contenuti di moda e bellezza e condivideva articoli per le donne. Con il marito ha condiviso poi l’account Instagram “Sussexroyal“, che però è fermo a marzo 2020. Poco prima, a gennaio dello stesso anno, i due avevano rinunciato ai titoli reali. Solo poco tempo fa, infine, l’ex coppia reale ha lanciato un nuovo sito web, Sussex.com.