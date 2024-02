Quando William diventerà Re quale ruolo avrà Camilla?

C arlo risponde bene alle cure per il cancro, ma cosa accadrà alla corona britannica quando il monarca morirà? E quale sarà il ruolo di Camilla?

Sono settimane di preoccupazione ed incertezze per la corona britannica, con Re Carlo in cura per un tumore e la principessa Kate recentemente operata all’addome. Anche se il sovrano pare rispondere bene ai trattamenti, in molti si stanno facendo delle domande sulla futura successione al trono. In particolare ci si chiede quale ruolo spetterebbe a Camilla, se dovesse vivere più a lungo del marito.

Camilla e il caso della “Regina Madre”

Si presenterebbe uno scenario simile a quando il padre della defunta regina Elisabetta II, re Giorgio VI, morì nel 1952, lasciando vedova la moglie Elisabetta Angela Marguerite Bowes-Lyon. Quest’ultima, quando Elisabetta II divenne regina a soli 25 anni, prese il titolo di “Regina Madre” per evitare qualsiasi sovrapposizione con la nuova sovrana.

Quale ruolo potrebbe ricoprire Camilla?

Ma cosa accadrebbe se Carlo dovesse morire prima di Camilla? Probabilmente Camilla diventerebbe “Queen Dowager”, che letteralmente significa “Regina Vedova”. “Continuerebbe a svolgere i propri incarichi ed essere dedita all’istituzione alla quale Carlo ha dedicato tutta la sua vita”, ha spiegato l’esperto reale Richard Fitzwilliams.

William primo in ordine di successione

Mentre Carlo sta ricevendo le cure per il cancro, William ha assunto alcuni compiti del re oltre a sostituire il monarca in occasione di alcuni impegni ufficiali in agenda. Il principe di Galles, figlio maggiore di Carlo III, è l’erede al trono. Seguono in linea di successione i suoi figli, dal maggiore al minore. La corona, dopo William, dovrebbe dunque passare al principe George (10 anni).

Harry sarebbe potuto diventare erede al trono?

Se il principe di Galles non avesse avuto figli, alla sua morte la corona sarebbe invece passata al suo parente più prossimo, ovvero suo fratello minore, il principe Harry. In questo caso, il figlio maggiore di Harry, il principe Archie, sarebbe diventato il successivo erede.

Com’è cambiata la linea di successione della corona

Nel 2013 l’Atto di Successione è stato modificato. Fino ad allora i maschi erano più in alto nella linea di successione rispetto alle femmine, anche se erano più giovani di loro. Per questo motivo la principessa Anna – sorella di Carlo – è più in basso nella linea di successione rispetto ai suoi fratelli minori, il principe Andrea e il principe Edoardo. Ora invece vale la data di nascita, indipendentemente dal sesso: per questo motivo la principessa Charlotte (8 anni) è più in alto nella linea di successione rispetto al fratello minore, il principe Louis (5 anni).