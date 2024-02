Harry, battute a Las Vegas mentre il padre è malato: polemica

L a partecipazione di Harry a un premio della NFL a Las Vegas è parso fuori luogo a molti tabloid, che hanno sottolineato le gag inopportune del Duca di Sussex mentre il padre, come si è appreso nei giorni scorsi, sta combattendo contro un cancro

Sta facendo molto discutere nel Regno Unito la partecipazione del principe Harry ad un evento pubblico a Las Vegas a pochi giorni dall’annuncio che al padre è stato diagnosticato un cancro. Il Duca di Sussex, 39 anni, ha tenuto un discorso ricco di gag in occasione della festa di premiazione della NFL: una circostanza che è apparsa inopportuna e stigmatizzata dalla maggior parte dei tabloid.

Harry a Las Vegas per un premio della NFL

Harry è volato a Las Vegas per partecipare al “Walter Payton NFL Man of the Year”, un premio assegnato annualmente dalla National Football League al giocatore di football americano che più si è distinto nel volontariato e nelle opere di beneficenza, oltre che per la sua eccellenza sul campo di gioco. Quest’anno a ricevere il riconoscimento per la stagione 2023-2024 è stato il DE (Defensive End) dei Pittsburgh Steelers Cameron Heyward.

L’inaspettata presenza di Harry a Las Vegas

Il Duca di Sussex è volato nella città del gioco d’azzardo appena 24 ore dopo essere rientrato a Los Angeles proveniente da Londra, dove si era recato per una breve visita al papà Carlo (da quanto si è appreso un colloquio di appena 45 minuti). Nessuno si aspettava di vedere il Duca di Sussex ad un evento pubblico trascorsi così pochi giorni dalla notizia della malattia di Carlo III. Unica trasferta di cui si era a conoscenza era, per settimana prossima, il viaggio di Harry e Meghan in Canada per un evento degli Invictus Games.

Nessun riferimento a Carlo III né alla sua malattia

Nel corso del discorso tenuto a Las Vegas mentre consegnava il premio “Uomo dell’anno”, Harry non ha fatto alcun riferimento al padre e alla sua malattia, né tantomeno ha parlato del suo viaggio lampo a Londra per trascorrere 45 minuti assieme a Carlo.

L’ironia giudicata fuori luogo dai tabloid

Ciò che alcuni osservatori hanno trovato fuori luogo è stato l’atteggiamento di Harry tenuto durante la premiazione, giudicato eccessivamente scherzoso. Il Duca di Sussex si è infatti lasciato andare a battute dicendo per esempio che gli americani “ci hanno rubato il rugby e lo hanno fatto proprio” oppure osservando che “invece di passare la palla all’indietro, semplicemente la passano in avanti”. “Scherzi a parte, quello che fate dentro e fuori dal campo è davvero straordinario”, ha poi commentato Harry dal palco e, rivolto al premiato Cameron Heyward, ha aggiunto: “Sei un modello per milioni di persone nel modo in cui ti comporti e nel modo in cui restituisci”.

La visita lampo di Harry al padre

È la prima volta che Harry parla pubblicamente da quando è stato diagnosticato il cancro a Re Carlo. Martedì il principe ha lasciato la sua casa in California per attraversare l’Atlantico e fare visita al padre a Clarence House. Si è trattato del loro primo faccia a faccia da 16 mesi a questa parte. Nessun incontro invece con il fratello William, con cui Harry non parla da più di un anno.