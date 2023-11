Veronica Peparini incinta a 52 anni: “Alla mia età non era facile”

L a coreografa e il compagno Andreas Muller, 25 anni di differenza, hanno annunciato di aspettare due gemelle: "Avranno il doppio cognome"

Veronica Peparini e Andreas Muller saranno presto genitori. La coreografa e il compagno, suo ex allievo ad Amici, hanno annunciato a Verissimo su Canale 5 di aspettare due gemelle. Tanta emozione nel salotto di Silvia Toffanin per la coppia che ha 25 anni di differenza e sta insieme da circa 6 anni.

Una storia nata ad Amici

La loro storia d’amore nasce nel dietro le quinte del programma di Maria De Filippi nel 2017 quando lui era concorrente (e poi vincitore) e lei la sua insegnante. Erano in tanti a non credere nella lora relazione che ora invece festeggia un traguardo così importante.

Veronica Peparini futura mamma a 52 anni

“Sono incinta, è un dono”, ha rivelato commossa Veronica Peparini che non si è lasciata scoraggiare dall’età, 52 anni, nel sogno di allargare la famiglia: “Abbiamo comunque dovuto avere un piccolo aiutino, per via della mia età. Però poi è stato facile. È venuto subito, non posso dire che sia stato così complicato. Siamo stati fortunati perché ci sono persone che fanno più fatica. A questa età è una gravidanza più consapevole, più cosciente, più adulta. So che sarà una cosa faticosa, ma sarò felicissima di farlo”, ha raccontato.

L’emozione di papà Andreas

Veronica Peparini è al quinto mese di gravidanza. L’ex docente di Amici è già mamma di Olivia e Daniele, nati dalla sua precedente relazione con il ballerino Fabrizio Prolli. Andreas Muller invece diventerà papà per la prima volta: “Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 anni e di fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine con lei”.

Gender reveal in diretta

In diretta, poi, la coppia ha scoperto il sesso dei bebè in arrivo. Sono due femminucce. I nomi non sono ancora stati decisi mentre “una cosa è sicura: vogliamo mettere il doppio cognome: Muller e Peparini”, hanno chiarito.

Il post insieme

Subito dopo la trasmissione, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno condiviso su Instagram — lei è seguita da un milione di follower, lui da 1,2 — una tenera foto insieme: “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi oltre ogni cosa”, hanno scritto.