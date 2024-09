Con l’arrivo dell’autunno, le tendenze moda e bellezza si evolvono, e i capelli non fanno eccezione. Quest’anno, uno dei look che promette di diventare iconico è quello sfoggiato dall’attrice premio Oscar Alicia Vikander, che ha scelto di rinnovare la sua immagine con un nuovo taglio di capelli. Il responsabile di questa trasformazione è George Northwood, famoso hair stylist britannico e re indiscusso dei bob a Londra. Northwood, con il suo tocco unico, ha creato per Vikander il cosiddetto Chunky Bob, un caschetto midi spesso e strutturato, perfetto per la stagione autunnale.

Il Chunky Bob di Alicia Vikander

Per anni, Alicia Vikander è stata fedele a un look caratterizzato da capelli lunghi, che le donavano un’aura di eleganza classica. Tuttavia, come spiegato da Northwood, l’attrice sentiva il desiderio di cambiare. L’occasione è arrivata durante il tour promozionale del suo ultimo film, Firebrand, quando insieme al suo hair stylist di fiducia ha deciso di osare con un nuovo stile. «Alicia ha portato i capelli lunghi per molto tempo, ma voleva qualcosa di diverso – ha rivelato Northwood in un’intervista a Vogue -. Dato che si apprestava a girare un nuovo film, abbiamo colto l’opportunità per rinfrescare il suo look con un midi-bob».

Le caratteristiche del Chunky Bob

Il taglio in questione non è il classico caschetto, ma una versione più moderna e versatile. Il Chunky Bob dell’attrice è leggermente più lungo nella parte anteriore e presenta estremità frastagliate che mantengono un aspetto spesso, ma senza risultare pesante. «L’idea era quella di creare un taglio grosso e voluminoso, ma con un bordo morbido», ha spiegato Northwood. Questo tipo di bob, oltre a donare freschezza e raffinatezza, ha la particolarità di adattarsi a vari tipi di acconciature, che lo rendono adatto a qualsiasi occasione. Può essere portato con una riga centrale per un look più simmetrico o con una riga laterale per un effetto più dinamico.

Taglio perfetto per l’autunno

Il nuovo taglio della Vikander non è solo funzionale, ma si adatta perfettamente alle tendenze stagionali. Con l’arrivo dei mesi più freddi, i colori dei capelli tendono a scurirsi e ad assumere tonalità più intense, e il Chunky Bob è perfetto per completare queste sfumature. Inoltre, il taglio si presta benissimo per essere abbinato a capi tipici della stagione autunnale, come dolcevita e maglie pesanti, rendendolo l’accessorio ideale per affrontare con stile l’autunno.