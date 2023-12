Pillola anticoncezionale maschile: parte il primo test

N ella sperimentazione sui topi il farmaco YCT-529 ha dimostrato di essere efficace al 99% nella prevenzione della gravidanza e reversibile al 100%

Al via il primo test sull’uomo della pillola anticoncezionale maschile. Dopo la sperimentazione sui topi, un farmaco chiamato YCT-529 sarà testato su un gruppo di britannici. Sedici cittadini, divisi in due gruppi, proveranno così l’efficacia della prima pillola contraccettiva che non contiene ormoni.

Come funziona la pillola contraccettiva maschile

Come riporta “Forbes”, tutti i precedenti studi sulla contraccezione farmacologica degli uomini si erano concentrati sulla soppressione dei livelli di testosterone. Questo nuovo farmaco, invece, agisce su un altro principio. Va a interrompere la produzione di vitamina A, generando così infertilità temporanea e reversibile. La YCT-529 non contiene ormoni, riducendo quindi gli effetti collaterali.

Il primo test sull’uomo

La sperimentazione si svolgerà in una clinica di Nottingham, nel Regno Unito. I 16 uomini saranno divisi in due gruppi: uno riceverà il vero farmaco e uno no, per creare l’effetto placebo. I risultati arriveranno entro la metà del 2024 e, se soddisfacenti, si passerà a una fase più ampia dello studio. Precedentemente, la pillola è stata testata sui topi, dando ottimi risultati. Gli studi sugli animali hanno dimostrato che il nuovo farmaco è efficace al 99% nel prevenire la gravidanza e reversibile al 100%.

“Il mondo è pronto per la pillola contraccettiva maschile”

La professoressa Gunda Georg dell’Università del Minnesota, che ha guidato lo sviluppo del nuovo farmaco, ha dichiarato: “Il mondo è pronto per un agente contraccettivo maschile e consegnarne uno privo di ormoni è semplicemente la cosa giusta da fare”. Della stessa opinione Akash Bakshi, co-fondatore e amministratore delegato di YourChoice Therapeutics, l’azienda statunitense promotrice dello studio. “La scarsità di opzioni rafforza la visione secolare secondo cui la prevenzione della gravidanza è responsabilità di una donna – ha spiegato -. Non lo è, e ci impegniamo a far avanzare la prima pillola anticoncezionale senza ormoni per gli uomini che sia efficace, conveniente e temporanea“.