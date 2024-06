La serie tv Bridgerton è da record. Appena arrivata in streaming, a fine maggio, la terza stagione ha subito dominato le classifiche totalizzando nelle prime due settimane oltre 4 milioni di minuti di visualizzazione. Se anche tu sei una fan della fiction con protagonista l’attrice Nicola Coughlan, forse ti starai chiedendo quale segreto si cela dietro i suoi capelli rossi.

I capelli rossi di Lady Penelope

La chioma rosso ramato di Penelope in Bridgerton ha incuriosito quasi tutti i fan della serie tv. Anche perché, fuori dal set, Nicola Coughlan si è sempre fatta vedere bionda, cioè con il suo colore di capelli originale.

Che abbia utilizzato una tinta temporanea, giusto per il tempo di girare le sue scene? Di fatto, il suo colore di capelli è diventato uno tra i più desiderati dalle fan della serie tv, che sui social si interrogano su come ottenerlo.

Bridgerton 3, svelato il segreto dei capelli

La buona notizia è che l’hair stylist di Nicola Coughlan, Farida Ghwedar, ha svelato insieme a Jessie Deol, la truccatrice della star della serie tv, il segreto che si cela dietro i capelli rossi di Lady Penelope. Lo hanno fatto in una serie di post su Instagram e TikTok, dove si vede l’attrice dietro le quinte del set mentre si trasforma nella protagonista di Bridgerton 3. Come?

Il video pubblicato dalla make up artist Jessie Deol ha totalizzato oltre sei milioni di visualizzazioni. Nel filmato si vede Nicola Coughlan con addosso una vestaglia nera mentre si appresta a farsi truccare. Ed ecco che l’hair stylist raccoglie e nasconde con una cuffia color carne i suoi splendidi capelli biondi e spunta una parrucca rossa.

In alcuni post su Instagram, poi, si vedono le parrucche rosse nei camerini dietro le quinte. Svelato il segreto: nella serie tv l’attrice non sfoggia i suoi veri capelli, ma è tutta una finzione.

I capelli di Nicola Coughlan sono rimasti biondi

Nicola Coughlan, dunque, non ha mai colorato i suoi capelli per interpretare Penelope. Ha sempre indossato una parrucca. «Quei capelli erano troppo belli per essere veri», commentano alcuni fan sotto il video. E c’è chi non nega di essere delusa: «Come è una parrucca?». Ma diverse fan sono già corse ad acquistarne una, dello stesso colore.