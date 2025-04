Se vuoi dare una svolta alla tua chioma, renderla luminosa, sana, robusta e priva di doppie punte, devi sapere che l’alleato più prezioso lo trovi in cucina. Si tratta del lievito di birra, che con le sue proprietà nutre i capelli facendoli crescere forti e lucenti. Sia utilizzato per fare maschere e impacchi sia integrato nella tua alimentazione, apporta numerosi benefici alla tua capigliatura che ti lasceranno incredula. Ti basterà poi scegliere il taglio giusto tra quelli più tendenza per ottenere un effetto stupefacente.

Le proprietà del lievito di birra

Il lievito di birra contiene livelli elevati di biotina, una vitamina essenziale nella sintesi della cheratina, cioè della proteina che dona robustezza ai capelli. Inoltre è ricco di minerali come zinco, selenio e magnesio. Questi forniscono un valido aiuto per mantenere capelli e cuoio capelluto sani. In ultimo gli oligoelementi nutrono, proteggono e ossigenano le cellule della cute, facendo sì che la tua capigliatura appaia più vigorosa.

I benefici del lievito di birra sui capelli

Per rinforzare i capelli dalla radice, stimolarne la crescita e contrastarne la caduta il lievito di birra è un alleato prezioso. I suoi effetti ti lasceranno a bocca aperta e vedrai la tua capigliatura visibilmente più morbida, sana e lucente. Le sue proprietà lo rendono nemico dei radicali liberi che contribuiscono all’invecchiamento precoce del capello. Inoltre se hai problemi di doppie punte ti aiuta a prevenirle e dona anche maggiore elasticità alla chioma e protegge il cuoio capelluto dai danni degli agenti esterni.

Come utilizzare il lievito di birra per rinforzare i capelli

Il lievito di birra può agire in due modi: o per via interna, sottoforma di integratori, o per via esterna in maschere e impacchi.

Per via interna

E’ possibile assumere integratori a base di lievito di birra. Ne esistono sia in compresse che in polvere e favoriscono il benessere dei capelli, ma anche della pelle e delle unghie. Prima di decidere di farvi ricorso chiedi sempre consiglio al medico, e non trascurare di seguire alla lettera le indicazioni che trovi sulla confezione.

Per via esterna

Per sfruttare le proprietà benefiche del lievito di birra sui tuoi capelli, puoi anche preparare da sola maschere o impacchi da applicare sulla chioma. Per esempio puoi mescolalo a yogurt, miele o olio d’oliva, distribuiscilo sui capelli umidi e lascialo in posa per circa mezz’ora. Otterrai una capigliatura morbida e luminosa, proprio come l’hai sempre desiderata.

