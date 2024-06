C on quelle punte più lunghe sul davanti, talvolta scalate verso l'esterno, il bob di 30 anni fa piace alla Gen Z, ma anche a chi gli anni '90 li ha vissuti. Effetto nostalgia? Non solo: pare che ogni trentennale ci sia un "ripescaggio" della moda, come teorizzano gli storici del costume. Foto d'epoca e di oggi di un taglio più giovane che mai

Se c’è un taglio che cambia “connotati” a ogni decade, restando al contempo fedele a se stesso, quello è il carré. Il look del momento? Riprodurre lo stile del caschetto anni ’90, caratterizzato dalle punte scalate sul davanti. Un taglio reso celebre, o che ha reso celebri attrici e modelle dell’epoca, come Linda Evangelista, Winona Ryder e Cameron Diaz. E che oggi piace più che mai, come rileva Pinterest, il social dall’anima profondamente estetica, basato sulla condivisione delle immagini ispirazionali.

Ebbene, secondo Pinterest, nell’ultimo trimestre le ricerche sul caschetto scalato anni ’90 sono aumentate del 985%, segno che l’interesse verso la moda di 30 anni fa di fatto c’è. Ed è destinato a dominare l’estate 2024. Linee pulite, volume misurato e scalature non troppo pronunciate: di moda tra i capelli di oggi come di ieri.

Nelle prossime righe ripercorriamo la storia del bob Nineties con foto d’epoca e scatti attuali per divertirti a metterli a confronto.

IPA – La top model Linda Evangelista

Revival caschetto: perché gli anni ’90?

Già, perché va di moda proprio il caschetto anni ’90 e non quello degli anni ’80? Un motivo c’è, ed è stato teorizzato dagli storici del costume, secondo i quali ogni 30 anni si instaura un ciclo che riprende le tendenze stilistiche dell’epoca precedente. Poiché siamo negli anni ’20 dei 2000, è “naturale” che siamo attratti da ciò che la moda e il design hanno scritto negli anni ’90. In realtà, la teoria delle tendenze cicliche sarebbe valida anche per un periodo più breve, come ogni ventennale. E in effetti, sempre secondo Pinterest, l’interesse verso la moda anni ‘2000 è in costante aumento.

Del resto, chi fa ricerche su Internet e sui social, decretando il successo di un trend, è spesso la fascia dei più giovani. Se pensiamo che i Gen Z (i nati dal 1995 al 2010) nascevano proprio 30 anni fa, si comprende bene la loro curiosità verso una moda capelli che non hanno mai vissuto. Allo stesso modo, negli anni ’90 l’ossessione verso gli anni ’60 era più viva che mai.

Getty – Demi Moore nei primi anni ’90.

Com’è il caschetto anni ’90?

Il caschetto anni ’90 è un taglio caratterizzato dalla linea pulita e decisa. Può essere di qualsiasi lunghezza, sia corto che lungo, infatti in molti casi ricorda un pixie cut allungato e, nelle versioni più lunghe, sfiora la clavicola, come quei long bob che non spesso non si sa se collocare tra i tagli medi.

Ciò che accomuna tutte le lunghezze di questo bob è il fatto che resta sempre un taglio pieno, anche quando prevede scalature che nella maggioranza dei casi si concentrano sul davanti. Di solito nel carré anni ’90 le ciocche anteriori sono più lunghe di quelle laterali, ma anche di quelle posteriori, non a caso lo si definisce un carré sfumato, come il look di Victoria Beckham quando era ancora Posh delle Spice Girls.

A volte, invece, le punte davanti sono scalate verso l’esterno, in modo da creare un pixie cut pieno, come il taglio reso celebre da Meg Ryan nel film French Kiss e Innamorati cronici.

Un’altra caratteristica inconfondibile del caschetto anni ’90 è la messa in piega: o liscissima ottenuta con la piastra oppure morbida e a onde, come il look di Winona Ryder in La casa degli spiriti.

Le icone anni ’90 che hanno reso celebre il caschetto

IPA – Victoria Beckham

Getty – Winona Ryder nel film La casa degli spiriti del 1992

IPA – Meg Ryan

IPA – Cameron Diaz nel film Tutti pazzi per Mary

Cosa ci piace del bob anni ’90

Al di là del fattore nostalgia che rende attraenti le immagini dei look di 30 anni fa, ciò che piace del bob anni ’90 è quel rigore “facile” che lo rende un taglio a bassa manutenzione ma che al contempo regala un’aria ordinata. Nonostante abbia già tre decadi sulle spalle, questo è un look che sprizza freschezza e che non impone nessuna manualità particolare. Anche i capelli ritenuti ingestibili possono reggerlo facilmente, anzi più la massa è piena più il taglio anni ’90 dà il meglio di sé.

E poi oggi dell’estetica anni ’90 piace la pulizia dopo anni di scalature eccessive e onde un po’ costruite (in fondo anche le beach wave a modo loro lo sono). Del resto, anche il cosiddetto minimalismo dell’epoca nasceva proprio in contrapposizione a un’estetica bulimica degli eccessi caratterizzata da tagli iper scalati e molto voluminosi, tipica degli anni ’80.

Getty

Il caso Rachel, un taglio che ha fatto scuola

Il taglio alla Jennifer Aniston in Friends occupa un capitolo a parte poiché non nasce come bob, ma nella sua prima versione – corta, appunto – fornisce sicuramente una grande ispirazione a tutti i caschetti che verranno dopo. Quelle punte “sfrangiate”, rivolte un po’ verso l’esterno un po’ verso l’interno, tipiche del taglio Rachel vengono infatti riproposte nelle versioni più scalate dei carré degli anni ’90. Ed è proprio questa l’impronta inconfondibile che rende il taglio della Aniston un pioniere nel suo genere. A prescindere dalla lunghezza.

Le versioni attuali del carré anni ’90

Caschetto anni ’90 scalato sul davanti

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Con le punte scalate verso l’esterno

Launchmetrics/Spotlight

Pari, voluminoso e a onde

IPA

IPA

Launchmetrics/Spotlight

