U n modo elegante e un po' pomposo di portare il caschetto. Che per quelle forme arrotondate ricorda il Barocco dell'arte seicentesca. Ma prende ispirazione anche dal cinema italiano degli anni '60 che del volume ha fatto la sua beauty signature. Con buona pace di chi pensa che il bob sia un taglio solo minimalista

La globalizzazione c’è anche in fatto di capelli. È bastato aver visto sul red carpet degli Oscar 2024 il baroque bob sulle teste di Zendaya, Sydney Sweeney e Florence Pugh per renderlo il caschetto più ambito in tutto il mondo. Le prime avvisaglie di una tendenza così opulenta avevano fatto capolino alle sfilate per questa primavera, ma anche l’inverno appena passato aveva già proposto uno stile voluminoso per il caschetto, proprio come vuole il baropque bob.

Launchmetrics – Uno scatto della sfilata di Badgley Mischka, FW 23-24.

Che cos’è il baroque bob o caschetto barocco

Più che un taglio vero e proprio, il baroque bob è uno stile per portare il classico caschetto. È caratterizzato dalle forme rotonde dai boccoli ampi e generosi con le punte rivolte verso l’interno o l’esterno, non fa differenza. Cioè che conta è il volume e non la direzione delle linee che sono comunque sempre arrotondate.

Come si può intuire, si chiama baroque bob perché con quella forma rotondeggiante e stilizzata ricorda il Barocco, lo stile artistico che nel ‘600 decorava palazzi e arredi in modo voluttuoso. Se immaginiamo, infatti, le tipiche gambe arrotondate di una panca barocca il parallelismo col baroque bob è ben presto visualizzato in mente!

IPA – Zendaya

Uno stile rétro che si ispira gli anni ’60

Come spesso accade nella moda, il baroque bob non è nuovissimo, anche se era un po’ che non si vedeva nel fashion system. Il ricordo va subito al caschetto voluminoso che ha reso celebre Claudia Cardinale e Gina Lollobrigiga nei primi anni ’60, quando le pettinature erano caratterizzate dal volume esagerato.

IPA – Claudia Cardinale

Per quale capello è adatto il baroque bob

La lunghezza ideale per portare lo stile barocco è il caschetto lungo o il carrè che arriva almeno fin sotto il mento. Con questi tagli, si ha più materia per realizzare i boccoli, anche se questi dovessero essere appena accennati. Ma ciò che conta più di tutto è lo spessore dei capelli: il baroque bob è uno stile che riesce meglio sui capelli doppi e sulle teste con tanta massa. I capelli fini, più adatti a bob minimalisti, avrebbero bisogno di troppi giri di spazzola per gonfiarsi. E soprattutto per mantenersi voluminosi e ariosi. Ma nulla è impossibile con gli styler giusti per ogni tipo di acconciature.

Le celeb con il caschetto barocco

Oltre alla già citata Zendaya, grande interprete del baroque bob, si segnalano le attrici Sydney Sweeney e Florence Pugh, e le top model Elsa Heska e Kaia Gerber, solo per citarne alcune. Da notare è che ognuna interpreta il caschetto barocco a modo proprio, dalle versioni più eleganti a quelle più rock.

IPA – Sydney Sweeney

IPA – Florence Pugh

IPA – Elsa Hesk

IPA – Kaia Gerber

Le versioni del baroque bob

Nelle foto che seguono, trovi tanti stili diversi per portare il baroque bob, un caschetto morbido e voluminoso. Tutti i look hanno un minimo comun denominatore: la lunghezza fino al mento che incornicia il viso in modo elegante, accentuando la mascella ed evidenziando i lineamenti.

Inoltre, il baroque bob è scalato ma non troppo, giusto quel tanto che basta per creare volume e movimento, in modo da permettere versatilità nello styling.

Launchmetrics

Launchmetrics – Uno scatto della sfilata di Badgley Mischka Autunno Inverno 2023-24

Launchmetrics – Uno scatto della sfilata di Anteprima primavera estate 2024

Launchmetrics – Uno scatto della sfilata di Max Mara primavera estate 2024

Launchmetrics – Uno scatto della sfilata di Blumarine primavera estate 2024