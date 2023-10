Come usare il pantenolo sui capelli

A vrete sentito parlare tante volte degli effetti benefici del pantenolo, anche detto provitamina B5. L'azione nutriente di questa sostanza rende i capelli più voluminosi, lucenti e morbidi, grazie alle numerose proprietà.

Quando serve

L’impiego del pantenolo è vivamente consigliato per capelli: secchi, opachi e tendenti al crespo; senza volume, sottoposti regolarmente a tinture o a recenti trattamenti aggressivi (piastre, arricciacapelli, permanenti ecc.).

I benefici

Il pantenolo combatte l’assottigliamento e indebolimento del fusto, conferendo la giusta idratazione. Inoltre, nutre le cuticole rialzate, responsabili di porosità, opacità, di quell’effetto paglia ed elettrico che tutte detestiamo. La struttura del capello viene rinforzata e protetta da danni causati dagli agenti atmosferici, dal calore e dagli accessori per le acconciature.

Come utilizzarlo

Potete utilizzare il pantenolo in diverse modalità: puro, mescolato con acqua o in abbinamento con shampoo, balsamo, maschere e altri cosmetici per capelli. In tutti i casi è importante fare attenzione alla consistenza: a temperatura ambiente, questa sostanza risulta particolarmente viscosa e appiccicosa. Di solito ne bastano poche gocce. Potete anche scegliere dei cosmetici che contengono precursori della vitamina B5.