Ogni taglio è buono per coniare un nuovo termine per il caschetto. Questa volta è il caso del doll bob, il caschetto da bambola che sta impazzando quest’inverno. E se il 2024 è stato definito l’anno del bob, siamo abbastanza certe che tutti i tipi di caschetto fanno parte dei trend capelli che ci porteremo nel 2025. Nelle prossime righe tante foto del doll bob, un taglio facile da portare e da amare.

IPA – Lily Collins

Doll bob, le caratteristiche del caschetto da bambola

Il caschetto da bambola porta un tocco retrò con un tocco moderno, combinando l’eleganza del glamour classico con tocchi contemporanei. Se hai difficoltà a immaginarlo, pensa: un caschetto flapper incontra un caschetto anni ’90 con elementi e stile contemporanei. Di solito è un taglio lungo fino al mento con bordi morbidi e arrotondati che gli conferiscono un aspetto raffinato ma divertente. Il caschetto doll ha una forma più delicata e piena con una leggera curva verso l’interno, offrendo un effetto giovanile, da bambola.

È anche sul lato più corto e smussato dei tagli di capelli bob. Ha un po’ di elevazione nella parte posteriore, non c’è molta consistenza e nessuna stratificazione.

IPA – L’attrice Jung Ho-yeon

Perché il doll bob piace

Perché questo look è di tendenza adesso? Perché è inverno, ovviamente! L’estate è tutta incentrata su acconciature rilassate, vissute e spensierate. Con l’arrivo delle temperature più fresche, la maggior parte delle donne desidera un cambiamento nella propria acconciatura, e questo taglio è ciò che fa per lei. È un look così classico che non passerà mai di moda, quindi se stai cercando di seguire questa tendenza, è una scommessa sicura.

In realà, non c’è niente di nuovo nel doll bob, a parte il nome aggiornato di una classica tecnica bob che il celebre parrucchiere di Hollywood, Vidal Sassoon, ha reso famosa nel 1964.

IPA – Carey Mulligan

E perché è un classico che non passerà mai di moda

C’è un motivo per cui questo tipo di taglio bob continua a tornare di moda: sembra stare bene a tutti. Ciò che rende speciale un taglio bob è che può essere davvero adatto a tutte le forme del viso, tipi di capelli e texture dei capelli.

Il caschetto da bambola è particolarmente versatile. Funziona bene su forme di viso ovali, a cuore e quadrate, poiché i suoi bordi morbidi bilanciano e appiattiscono i lineamenti del viso”, spiega. Una versione più lunga è ideale per i visi rotondi per aggiungere lunghezza.

Lanchmetrics/Spotlight – Proenza Schouler

Un taglio che sta bene a tutte le forme del viso

Secondo gli hairstylist, le clienti chiedono caschetti di ogni lunghezza, tutto il giorno, tutti i giorni. Ma la cosa unica qui è che il doll bob, caschetto da bambola si inclina verso un look vintage e raffinato, che include glamour nello styling. E puoi mantenere quel look con un caschetto più lungo o persino un lob.

Questo taglio è molto versatile e può funzionare con la maggior parte delle forme del viso, tuttavia, lo styling è un’altra storia. Ad esempio, qualcuno con un viso più rotondo potrebbe voler evitare di infilare i capelli dietro le orecchie perché può creare l’illusione di una forma del viso ancora più larga. Allo stesso modo, qualcuno con una forma del viso più lunga potrebbe voler evitare di tagliare questo stile sopra la mascella perché attirerebbe l’attenzione sul mento lungo.

Lanchmetrics/Spotlight – Patbo

Come si porta il doll bob

Per una finitura più liscia, passa una piastra su piccole ciocche, arricciando le punte. Termina con uno spray texturizzante leggero e una lacca a tenuta flessibile. Assicurati solo di non esagerare con lo styling. Mantieni i tuoi capelli morbidi e soffici. Ricorda, più volume aggiungi a questo caschetto, più diventerà datato.

Le foto del caschetto doll bob a cui ispirarti

Lanchmetrics/Spotlight – Versace

Lanchmetrics/Spotlight – Fendi

Lanchmetrics/Spotlight – Balmain

Lanchmetrics/Spotlight -KNWLS

Lanchmetrics/Spotlight – Alexis Mabille

Lanchmetrics/Spotlight – JW Anderson

Lanchmetrics/Spotlight – Christian Dior

Lanchmetrics/Spotlight – Pasqualetti

Lanchmetrics/Spotlight – Aelis

Lanchmetrics/Spotlight – Ram Al Ali

