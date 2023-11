Il raccolto più trendy del momento? Prendi ispirazione da Sofia Richie

E cco come realizzare il bun alto e tiratissimo che è diventato di moda sui social e tra le star

Come essere in ordine e al tempo stesso molto chic? Puoi chiedere consiglio a Sofia Richie. La giovane trend setter americana ama sfoggiare un raccolto alto e tiratissimo che è diventato di moda, copiatissimo sia sui social che dalle “colleghe” celebrities.

Il tutorial di Sofia Richie

Sofia Richie ha addirittura pubblicato un video tutorial su TikTok con i consigli giusti su come realizzarlo. Per prima cosa, applica sui capelli ancora umidi uno spray districante e con il pettine crea una riga centrale precisa e rigorosa. Poi utilizza una maschera nutriente per aiutarti nello styling. Crea due sezioni e separa i ciuffi al lato del viso dal resto della chioma. Fai una coda di cavallo alta e tirata e successivamente unisci le due ciocche, spazzolando bene i capelli indietro. Infine crea il tuo chignon in perfetto stile ballerina.

Anche per le più pigre

Come fa notare l’influencer, quest’acconciatura è davvero molto semplice da replicare a casa anche per le più pigre ma il risultato è un effetto “wow” assicurato. Con il vantaggio che un bun alto e tirato rende anche i tuoi lineamenti più freschi… come se avessi fatto un lifting naturale!

Tendenza Sofia Richie

Il raccolto di Sofia Richie è così versatile che è stato reinterpretato da molte altre star. Come Hailey Bieber che non si lascia certo fermare dai suoi capelli corti. La modella sfoggia un bob a onde ma per le serate più eleganti lo raccoglie in uno chignon dall’effetto wet. Apprezzatissimo è stato anche il bun con cui ha legato la sua lunga chioma bionda Jennifer Lawrence a un evento a New York.

In Italia

Il trend è arrivato anche in Italia. Diletta Leotta per esempio ha optato per uno splendido chignon alto con ciuffi laterali. La pettinatura poi è l’ideale in questa stagione da abbinare a sciarpe e cappotti visto che lascia scoperto il collo.