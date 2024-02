Kitty Cut, in cosa consiste l’acconciatura a strati?

I l “taglio da gattina” incornicia e valorizza il viso e può essere adattato a tutti i tipi di capelli: lisci o ricci, con ciocche più corte o più lunghe. Inoltre, è facile da pettinare a casa

L’ultima tendenza di capelli che dovresti provare se vuoi dare una svolta al tuo look? Il Kitty Cut, una acconciatura a strati che incorniciano e valorizzano il viso.

Le acconciature a strati vanno ormai di moda da un bel po’ di mesi. Traggono ispirazione dagli animali. Per esempio, il Wolf Cut, letteralmente “taglio del lupo”, incorpora due look iconici degli anni ’70 e ’80: lo shag e il mullet. Poi c’è la Wolfette, che è simile al lupo con tutti i suoi strati, ma molto più morbida intorno al viso.

L’ultima tendenza del 2024 è, appunto, il Kitty Cut. Come lascia intendere la parola kitty, si tratta di un “taglio di capelli da gattina”. In questo caso, gli strati incorniciano il viso in modo super lusinghiero. Se sei stata un po’ titubante a sfoggiare il mullet in stile anni ’80 del Wolf Cut e temevi che la Wolfette potesse non funzionare per il tuo tipo di capelli, il Kitty cut potrebbe essere un’opzione che vale la pena discutere con il tuo parrucchiere.

Cosa è il Kitty cut

Il Kitty cut è un lungo caschetto che arriva proprio sotto la spalla. Ha una sensazione shag con molti strati. Mentre il Wolf Cut era disordinato e spigoloso, il “taglio da gattina” è un po’ più raffinato. Con strati intorno al viso o frangia a tendina, aiuta a fare risaltare gli zigomi, conferendogli un aspetto felino.

Funziona per tutti i tipi di capelli

Il Kitty Cut è super versatile, il che lo rende perfetto per chiunque. Questo particolare taglio di capelli va bene sia per chi ha la chioma riccia o liscia, ciocche più corte o più lunghe, bionda o mora, poiché può essere personalizzato per valorizzare il viso.

Cosa chiedere al tuo parrucchiere

Se vuoi un look Kitty Cut, specifica al tuo parrucchiere se preferisci una frangia a tendina o strati intorno al viso per incorniciarlo. È importante essere precise con ciò che si desidera, poiché questo taglio può essere adattato alle preferenze di ogni persona.

Potresti portare una foto da mostrare al tuo hair stylist con la lunghezza e lo stile che preferisci: lo aiuterà a ottenere esattamente il look che desideri.

Come modellare il Kitty Cut a casa

Oltre ad essere un taglio versatile che funziona bene per molti tipi di capelli, il Kitty Cut è anche versatile nel modo in cui puoi acconciarlo. A casa, potresti usare un volumizzante per radici o una mousse per aggiungere un po’ di grinta prima dell’asciugatura con una spazzola per mantenere la chioma lucida. Oppure potresti usare i bigodini per qualche onda extra.

Tuttavia, non esiste un modo giusto o sbagliato di modellare questo taglio di capelli, poiché può essere indossato riccio o liscio, asciutto o umido. Per uno stile a bassa manutenzione, puoi usare una crema texturizzante sui capelli umidi e passarla con le dita prima di lasciare asciugare i capelli all’aria.