Una tendenza capelli da red carpet, ma che puoi ricreare anche tu a casa. Sono le ghost waves, le onde morbide naturali e scompigliate che ti incorniciano il viso per un look boho-chic. A renderle speciali è il fatto che sono terribilmente glamour e sensuali, ma anche molto disimpegnate. Insomma, l’effetto che creano è quello di essersi ritrovate perfette e agghindate al mattino appena sveglie. Come se la messa in piega non avesse richiesto nessuno sforzo e preparazione, nemmeno quello di aver messo i bigodini prima di andare a dormire. E si sa che il trucco meglio riuscito è quello che non si vede.

Onde morbide e invisibili

Le ghost waves non sono onde strutturate e definite, ma una sorta di accenno di movimento. Sono l’ideale per costruire un look che non vuole avere niente di costruito o artificioso e che celebra la bellezza della spontaneità e della leggerezza. I capelli hanno un’apparenza molto autentica e undone, sembrano naturalmente mossi e lasciati liberi. La texture è volutamente imperfetta e vissuta, quasi come se la chioma fosse scompigliata, senza però dare un senso di trascuratezza.

Come realizzare le ghost waves con la piastra

Le ghost waves sono semplicissime da realizzare. Per farlo da sola a casa ti basterà avere un po’ di destrezza con la piastra. Dovrai solo arrotolarvi intorno ciocche di diverso spessore, variando la posizione dell’onda per un effetto ancora più naturale. Prima, ovviamente, assicurati di avere i capelli perfettamente asciutti e applica un protettore per far sì che il calore non li danneggi. Se l’effetto che desideri è più wild, passa tra la chioma un pettine a denti larghi che spezzi la struttura dell’onda. Uno spry texturizzante aiuta a mantenere la piega senza appesantire il capello.

Come realizzare le ghost waves senza calore

Se invece vuoi realizzare le tue ghost waves senza sottoporre i tuoi capelli allo stress del calore, la soluzione ce l’hai a portata di mano. Applica sulla chioma umida un prodotto anticrespo e realizza alcune trecce di diverso spessore. Lascia l’acconciatura in posa tutta la notte, e al mattino scioglila e lascia libera la capigliatura. Avrai una piega come se fossi appena uscita dal salone del parrucchiere, perfetta per affrontare la tua giornata con stile.

A chi sono adatte

Le ghost waves si adattano bene a qualsiasi tipo di capello. Se i tuoi sono particolarmente lisci, applica prima una crema per lo styling che però non appesantisca e non tolga naturalezza all’effetto finale. Si tratta di una tipologia di piega ideale per un taglio medio o lungo. Su uno in cui le scalature sono leggere o assenti riesce a dare movimento, mentre saprà enfatizzare quelli stratificati su più livelli. Scegli questa acconciatura se ti riconosci in uno stile boho-chic, se ti piace un look romantico e scanzonato. Saprà conquistarti anche vuoi essere sempre perfetta e impeccabile, perché crea nel tuo outfit più formale una sorta di caos controllato che ti saprà donare una marcia in più. E se al mattino desideri essere pronta in un attimo, senza dover dedicare troppo tempo ai capelli, allora non puoi chiedere di meglio.

