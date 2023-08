C 'è lo shampoo che neutralizza gli effetti disseccanti del calcare e l'impacco che nutre prima del lavaggio. Il balsamo che ristruttura in 10 secondi e il latte che districa per non appesantire. Dopo l'estate i capelli danneggiati hanno un'ampia scelta di prodotti, anche se sono sottili

Durante l’estate, i capelli subiscono un notevole stress a causa del contatto continuo con sole, acqua di mare e cloro. Inoltre, da giugno a settembre si tende a curare di meno le lunghezze, anche per via delle temperature eccessive. Risultato? I capelli appaiono sfibrati, con le punte visibilmente danneggiate e privi della loro naturale lucentezza. Una spuntatina è d’obbligo, così come qualche trattamento ristrutturante in salone, ma nel frattempo puoi nutrire la tua chioma con i prodotti specifici per il post-estate.

In commercio ce ne sono di vari tipi, e non tutti sono pensati per capelli molto secchi, anzi recentemente sono stati messi a punto prodotti specifici per capelli sciupati sottili. Li riconosci dalle texture che sono meno cremose, ma ugualmente ricchi di agenti riparativi. Tutti i prodotti in basso aiutano a ritrovare lucentezza e morbidezza e soprattutto a combattere l’effetto crespo tipico del dopo estate.

Gli shampoo da usare dopo l’estate

Oltre a detergere, gli shampoo specifici per riparare i danni dell’estate devono neutralizzare gli effetti disseccanti del calcare. Ci sono formulazioni più o meno leggere che non rischiano di appesantire i capelli.

Moisture plus è uno shampoo idratante specifico per capelli secchi. Mentre deterge, ammorbidisce la fibra e ne mantiene l’equilibrio idrolipidico. Contiene estratto organico di papaya, ricco di nutrienti, Integrity 41®, principio attivo che protegge dal calore e aumenta la pettinabilità, e acido ialuronico, dall’azione idratante. Da Milk_Shake (14 euro in salone).

Il prodotto ideale per chi dopo l’estate si ritrova i capelli molto secchi.

Gliss lancia Aqua Revive una linea di prodotti specifici per idratare i capelli con leggerezza. Ricco di acido ialuronico e alga marina, lo shampoo Aqua Revive migliora l’elasticità e a proteggere i capelli dai danni causati da fattori esterni come il sole e l’aria secca (2,59 euro).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di idratare ma senza appesantire.

Balsami e maschere che ristrutturano i capelli dopo l’estate

Le nuove formulazioni di prodotti post-shampoo prevedono specialità olio in crema, ideate per i capelli più esigenti che, dopo l’estate, appaiono molto rovinati e sfibrati. Non mancano però tradizionali balsami ma che, in caso di capelli secchi, è meglio scegliere con texture piuttosto consistenti.

Un trattamento intensivo dalla texture olio in crema per nutrire in profondità la fibra capillare. Contiene olio di Tsubaki, che nutre e addolcisce, e burro di karitè idrosolubile, che dona morbidezza e sostanza alla chioma. Full Nutritive di Biopoint (8,60 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca una consistenza molto ricca.

K-Pak Intense Hydrator è un ricco balsamo nutriente che ammorbidisce i capelli, ripristinandone il tasso di umidità (condizione necessaria per capelli sani). In più, aumenta la lucentezza, sigilla le cuticole e migliora l’elasticità dei capelli. Da Joico (32,80 euro, in salone)

Il prodotto ideale per chi nota che i propri capelli siano “ingestibili”.

Gli impacchi pre-shampoo, ideali dopo l’estate

Si applicano prima dello shampoo su capelli inumiditi. Servono a proteggere la cuticola dagli effetti disseccanti del calcare e a dare un nutrimento in più, senza timore di appesantire i capelli. Ideali per chiome dalle grandi masse e lunghezze.

Un prodotto specifico per i capelli ricci. È l’Impacco Pre-shampoo Rigenerante di Divina BLK, che cura le fibre del capello, aiutando a preservarne gli oli naturali nella successivo fase del lavaggio. Contiene estratti naturali di avena, aloe vera e oli di mandorla dolce e germe di grano. Da Divina BLK (22 euro).

Il prodotto ideale per capelli ricci che in estate soffrono particolarmente a causa di sole, salsedine e cloro.

Un cocktail di ingredienti nutrienti compongono l’impacco pre-shampoo volumizzante e setificante Pre-Pack: burro di karitè, oli di soia, lino, sesamo e germe di grano. Il kapoor rinforza il fusto mentre la spirulina verde dona volume e leggerezza. Infine, la polvere di nagarmotha lucida le lunghezze. Di Anarkhìa Bio (17,90 euro).

Il prodotto ideale per domare il crespo durante e dopo l’estate.

I balsami liquidi o istantanei

Ecco una categoria di prodotti per capelli sottili, di solito lisci o poco ondulati che più di tutti temono i prodotti corposi. E così rischiano di non essere mai veramente nutriti, nonostante dopo l’estate appaiano anch’essi piuttosto provati. I sieri, i balsami liquidi o istantanei sono i prodotti indicati per questa tipologia di capelli. E, a piccole dosi, sono perfetti anche gli oli ristrutturanti, da applicare sempre su capelli appena bagnati.

Un prodotto liquido in formato spray ma altamente concentrato, in grado di fornire un’intensa riparazione ai capelli stressati dopo l’estate. Il merito è dell’acido citrico, molecola di piccole dimensioni capace di entrare in profondità nella fibra capillare. Il mix di glicerina e polimeri cationici ripara ulteriormente la fibra danneggiata. La texture è ultra-leggera. Acidic Bonding Concentrate di Redken (in salone).

Il prodotto ideale per i capelli sottili che dopo l’estate risultano sciupati.

Hair Drink Ananas è un balsamo lamellare, cioè un tipo di balsamo leggero e dalla consistenza liquida che penetra istantaneamente nei capelli. Grazie alla tecnologia della sua formula, avvolge la fibra del capello con piccole lamelle riparatrici. I capelli risultano subito districati, visibilmente lisci e meno danneggiati. Di Garnier Fructis (7,89 euro).

Il prodotto ideale per chi ha capelli lunghi un po’ spenti ma teme di appesantirli.

The Hair Oil è un vero e proprio elisir per i capelli. Nella formula c’è un mix di ingredienti altamente nutrienti quali olio di argan, di melograno, di baobab e vitamina E. Aiuta a ridurre i capelli spezzati e le doppie punte ,prevenendo i danni causati dai fattori esterni, quali il calore e gli agenti ambientali. Si usa dopo lo shampoo sui capelli leggermente inumiditi, dopo aver asciugato l’eccesso di acqua.

Il prodotto ideale per chi cerca il nutrimento profondo degli oli.

Latte Idratante Intenso SOFTLY è formulato con acqua costituzionale biologica di basilico, dalle proprietà idratanti e rinforzanti, Vitamina F e Olio di Nigella. Tutti questi ingredienti sono fonti di acidi grassi essenziali (linoleico e linolenico) e restituiscono idratazione e luminosità ai capelli secchi e sfibrati. Si usa come un normale balsamo con risciacquo. Di Biomed (21.50 euro in salone).

Il prodotto ideale per chi cerca un disctricante idratante ma nello stesso tempo leggero.