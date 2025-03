Negli ultimi anni il balayage lo abbiamo visto in tutte le salse. Uno degli harstyle più di tendenza, insieme al cugino shatush, ha liberato le donne dalla schiavitù delle tinte frequenti proprio grazie alle sue caratteristiche schiariture che partivano da metà lunghezza. Ma dopo anni di punte chiarissime, se fosse arrivato il momento di cambiare direzione? La rivoluzione totale arriva con il reverse balayage, cioè la tecnica di colorazione che consiste nello scurire la parte finale del capello mantenendo più chiara l’attaccatura.

La tecnica del reverse balayage

Grazie alle ombreggiature, il reverse balayage permette di rivoluzionare la chioma mantenendo un aspetto naturale. Il colore risulta intensificato per merito dell’alternanza su tutte le lunghezze di sezioni chiare e scure, senza che si creino zone di stacco. La luminosità si sposta gradualmente verso la zona più alta del viso, creando un effetto illuminante sul volto. La tua chioma risulterà in questo modo tridimensionale, più piena e sfaccettata ma senza quello spiacevole effetto posticcio.

I vantaggi del reverse balayage

Per nascondere i primi capelli bianchi, il reverse balayage è l’ideale: le sue schiariture che procedono verso l’alto consentono infatti di camuffarli alla perfezione. Questa tecnica di colorazione è perfetta anche se sei abituata da tempo a capelli tinti ma vuoi gradualmente tornare alla tua nuance naturale. Se desideri mantenere un colore luminoso ma hai poco tempo da dedicare ai trattamenti per la chioma, questa tecnica fa al caso tuo perché questa viene ritonalizzata, proprio per rendere più omogeno l’effetto del passaggio graduale di colore.

Chi può fare il reverse balayage

Considerando che con il reverse balayage le punte risultano più scure delle radici, è preferibile avere un colore di partenza abbastanza chiaro. In questo modo infatti portati avere una gamma di nuance più ampia con cui giocare. La tecnica di colorazione ha un risultato ottimale su capelli con tagli corti e medi, ma questo non vuol dire che non si adatti anche alle chiome più lunghe, soprattutto se mosse. Utilizzando prodotti idratanti ed evitando spry districanti con ingredienti acidi, riuscirai a mantenerle a lungo l’effetto luminoso come se fossi appena uscita dal salone del parrucchiere.

