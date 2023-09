Cos’è l’ectoina e perché devi inserirla nella tua skincare autunnale

L 'ectoina è l'ingrediente di cui non potrai fare a meno per una beauty routine efficace. L'ideale pe regalarti una pelle sorprendentemente bella. Ma sai di cosa si tratta?

Se il nome ti mette paura, dovrai ricrederti: una volta scoperti i benefici dell’ectoina, non riuscirai più a starne senza. Svolge una preziosa funzione protettiva per la pelle, aiuta a mantenerla idrata e si adatta proprio a tutti. Se non sai ancora cos’è l’ectoina, è arrivato il momento di scoprirlo (e provarla).

Cos’è l’ectoina e perché non potrai farne a meno

Si tratta di un amminoacido derivato da alcuni batteri e anche se come introduzione potrebbe farti paura, non hai nulla di cui temere. L’ectoina è innocua, protegge la cute e aiuta a mantenere l’integrità delle cellule. Inoltre, favorisce l’equilibrio del pH della pelle e crea una sorta di scudo di idratazione, in quanto si lega facilmente alle molecole d’acqua. Contribuisce a mantenere stabile il derma e lo rinforza. Ripara la pelle da danni chimici o fisici, riducendo infiammazioni e stress ossidativo. Sul mercato puoi trovare diversi prodotti che fanno dell’ectoina il proprio punto di forza. A seconda delle tue esigenze, puoi optare per creme antiage e sieri rigeneranti: è certo però che dopo averla provata, l’ectoina sarà la più fedele compagna della tua beauty routine quotidiana.

Se ancora non sei convinta, sappi che l’ectoina si addice a qualsiasi tipo di pelle e tutte quindi possono introdurla nella propria skincare. Tutte, infatti, abbiamo bisogno di idratare e proteggere la pelle, mantenendola bella ed elastica. Tutte, inoltre, vogliamo un viso rimpolpato e morbido, contrastando quegli odiosi problemi di secchezza che con l’arrivo della stagione autunnale cominciano a farsi sentire. Oggi più che mai riparare la pelle dagli effetti di inquinamento e luce blu è una priorità irrinunciabile e resta fondamentale proteggersi anche dai raggi UVA e UVB. I prodotti a base di ectoina non sostituiscono la classica protezione solare, in quanto non si tratta di un vero e proprio filtro, ma è in grado di potenziare l’efficacia dell’SPF.

In particolare, se hai una pelle particolarmente sensibile e reattiva, se è indebolita da trattamenti chimici o da alcune terapie a cui ti sei sottoposta, l’ectoina diventa un segreto a cui non potrai più rinunciare. Lo stesso in caso di pelle irritata oppure se soffri di dermatite o acne. Puoi usare l’ectoina anche in concomitanza con altri prodotti attivi specifici per ricostituire la pelle e favorire la cicatrizzazione, perché lavora in sintonia con tutti gli altri attivi.

Scopri tutti i benefici