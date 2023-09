Come curare la pelle durante la notte: ecco i consigli che fanno al caso tuo

A ttenzione all'ora, al cuscino, alla posizione che assumi, alle lenzuola e molto altro ancora: ecco tutti i consigli da seguire per curare la pelle anche mentre dormi

Segui con attenzione una beauty routine quotidiana e anche dopo la doccia non lasci nulla al caso. Devi sapere però che anche durante la notte è importante curare la pelle. Creme, detergenti e molto altro ti aiutano a mantenere una cute sana e luminosa, ma se hai a cuore la tua pelle devi prendertene cura anche mentre dormi. Per farlo, ti basta seguire alcuni semplici consigli.

I segreti per curare la pelle durante la notte

I cambi di stagione (e dell’ora) portano sempre con sé una grande dose di stanchezza, senza tralasciare i numerosi impegni che tappezzano le tue giornate. A risentirne è anche la pelle del viso e, per questo motivo, è importante seguire una beauty routine ad hoc, anche di notte. Per nascondere borse, occhiaie e rughe agisci anche mentre dormi, optando per una skincare routine notte.

Non solo: accanto ai giusti prodotti è bene seguire piccoli accorgimenti, che si riveleranno un vero toccasana per la tua pelle. In particolare:

Non andare a letto tardi, per riposare di più e meglio. Se può esserti d’aiuto, usa un promemoria o punta una sveglia un’ora prima di andare a dormire, così da poterti preparare con tutta calma. Inoltre, meglio evitare i dispositivi elettronici e luce blu, che rischiano di rovinare il sonno;

per riposare di più e meglio. Se può esserti d’aiuto, usa un promemoria o punta una sveglia un’ora prima di andare a dormire, così da poterti preparare con tutta calma. Inoltre, meglio evitare i dispositivi elettronici e luce blu, che rischiano di rovinare il sonno; Pratica regolarmente un po’ di attività fisica , ma attenzione all’orario : se puoi scegliere, meglio optare per il mattino e lasciare alla sera attività più rilassanti e meno impegnative;

, ma : se puoi scegliere, meglio optare per il mattino e lasciare alla sera attività più rilassanti e meno impegnative; Evita il caffè , anche nel pomeriggio, se fai fatica a prendere sonno: in alternativa, bevi un bicchiere d’acqua o prova una tisana;

, anche nel pomeriggio, se fai fatica a prendere sonno: in alternativa, bevi un bicchiere d’acqua o prova una tisana; Segui con attenzione i passaggi della tua beauty routine . Quindi, struccati con cura prima di passare al lavaggio. A quel punto, usa detergente e tonico, proprio come fai al mattino. Per gli step successivi, invece, usa prodotti ad hoc per la notte. Sulla pelle lavata, applica il tuo siero di fiducia oppure un olio viso nutriente. Nel frattempo, mentre assorbe, concentrati sul contorno occhi, che è fondamentale per coprire rughe, occhiaie e segni d’espressione e di stanchezza. Per concludere, prima di andare a dormire, usa un’apposita crema notte oppure – se desideri un trattamento più inteso – opta per una maschera viso;

. Quindi, struccati con cura prima di passare al lavaggio. A quel punto, usa detergente e tonico, proprio come fai al mattino. Per gli step successivi, invece, usa prodotti ad hoc per la notte. Sulla pelle lavata, applica il tuo siero di fiducia oppure un olio viso nutriente. Nel frattempo, mentre assorbe, concentrati sul contorno occhi, che è fondamentale per coprire rughe, occhiaie e segni d’espressione e di stanchezza. Per concludere, prima di andare a dormire, usa un’apposita crema notte oppure – se desideri un trattamento più inteso – opta per una maschera viso; Usa, preferibilmente, lenzuola con tessuti naturali . Il migliore è il lino, ma ciò che conta di più è lavare regolarmente federe e lenzuola. Non serve esagerare, purché le cambi periodicamente, evitando un eccessivo accumulo di polvere e sporcizia: è poco igienico e non è salutare per il benessere della pelle;

. Il migliore è il lino, ma ciò che conta di più è lavare regolarmente federe e lenzuola. Non serve esagerare, purché le cambi periodicamente, evitando un eccessivo accumulo di polvere e sporcizia: è poco igienico e non è salutare per il benessere della pelle; Evita cuscini troppo morbidi , che favoriscono l’insorgenza di rughe, e opta per il doppio cuscino , utile a contrastare il problema degli occhi gonfi la mattina. Spesso, infatti, la causa è da individuare in un cattivo drenaggio notturno;

, che favoriscono l’insorgenza di rughe, e opta per il , utile a contrastare il problema degli occhi gonfi la mattina. Spesso, infatti, la causa è da individuare in un cattivo drenaggio notturno; Cerca di dormire in posizione supina , non sul fianco: a ringraziarti non sarà solo la tua pelle, ma anche la schiena e le articolazioni;

, non sul fianco: a ringraziarti non sarà solo la tua pelle, ma anche la schiena e le articolazioni; Lega i capelli lunghi quando vai a dormire: tenendoli sciolti, saranno costantemente vicini al viso e – di conseguenza – la polvere e il sebo che si accumula sui capelli rischiano di ostruire qualche poro e soffocare la pelle, favorendo la proliferazione di batteri. Puoi semplicemente legarli all’indietro, fare una treccia oppure usare una fascia per tenerli lontani dal viso;

quando vai a dormire: tenendoli sciolti, saranno costantemente vicini al viso e – di conseguenza – la polvere e il sebo che si accumula sui capelli rischiano di ostruire qualche poro e soffocare la pelle, favorendo la proliferazione di batteri. Puoi semplicemente legarli all’indietro, fare una treccia oppure usare una fascia per tenerli lontani dal viso; La tua skincare serale è fondamentale: dopo esserti struccata presta la dovuta attenzione alla detersione e ricorda di usare acqua tiepida per il lavaggio del viso ;

; Mantieni idratata la pelle, applicando creme studiate appositamente per la notte;

applicando creme studiate appositamente per la notte; Presta attenzione all’umidità e alla temperatura che hai in casa: il tasso di umidità dovrebbe aggirarsi intorno al 50/55%, mentre la temperatura ideale è compresa tra i 18 e i 20 gradi;

che hai in casa: il tasso di umidità dovrebbe aggirarsi intorno al 50/55%, mentre la temperatura ideale è compresa tra i 18 e i 20 gradi; Soprattutto a cena, evita un consumo eccessivo di alcol e pietanze particolarmente salate : disidratano e danneggiano persino il contorno occhi;

: disidratano e danneggiano persino il contorno occhi; Dormi con regolarità: non fare tardi e il più delle volte cerca di andare a letto indicativamente alla stessa ora. Il riposo è fondamentale per la nostra salute, la mente e persino per la bellezza della pelle.

E prima di andare a letto?

La cura della pelle parte però prima di andare a dormire. Dal trucco alla crema, sai davvero organizzare la tua skincare serale?

Si comincia rimuovendo il trucco e lavando il viso con un detergente delicato. Accertati di pulire anche collo e décolleté. Poi è il momento del tonico: è il prodotto giusto per ripristinare il pH naturale della pelle e prepararla per l’assorbimento dei prodotti che userai in seguito. Ti basta applicare il tonico su un dischetto di cotone, da tamponare delicatamente sul viso. Dopo aver tonificato la pelle, applica un siero adatto alle caratteristiche e alle esigenze della tua cute. Lascialo assorbire pazientando qualche minuto e solo dopo usa una crema notte idratante e nutriente, meglio ancora se con ingredienti attivi come vitamine, acido ialuronico o retinoidi, utili a rigenerare la pelle durante il sonno.

Se noti qualche segno in più nella zona occhi, stendi delicatamente una crema occhi o un gel per il contorno occhi. Inoltre, per favorire la circolazione sanguigna e l’assorbimento dei vari prodotti, è utile massaggiare il viso con movimenti circolari delle dita. Non dimenticarti delle labbra: stendi un balsamo labbra idratante per evitare tagli e screpolature.

Anche l’applicazione dei prodotti non è casuale: comincia applicando quelli più leggeri, passando via via ai più pesanti. Quindi, l’ideale sarebbe partire con trattamenti più fluidi, come il siero, per poi procedere con prodotti più densi, come la crema notte. L’importante però è non esagerare: applicare troppi prodotti sul tuo viso non sarà un vero beneficio per la tua pelle. In generale, meglio non applicare più di tre creme o lozioni in ogni beauty routine.

Un’altra regola chiave? La tua skincare serale non deve essere un hobby di cui ti ricordi solo di tanto in tanto: per sfoggiare una pelle sana e luminosa devi prendertene cura con costanza. Meglio se segui gli step tutti i giorni, iniziando circa un’ora prima di andare a dormire per permettere ai prodotti di assorbire. Ricorda, inoltre, che la pelle durante il sonno tende a ripararsi dai danni subiti di giorno ed è più ricettiva, in quanto la circolazione sanguigna è più intensa rispetto al resto della giornata.