Il Juicy make up è tornato: tutto sul trend più vitaminico che mai

A lla base di un Juicy make up perfetto c'è la cura della propria pelle: fondamentali i trattamenti estetici e l'utilizzo costante di creme e sieri

Negli anni Novanta, il trucco luminoso e fresco di Jennifer Aniston aveva conquistato il mondo del make up. Le labbra rimpolpate e succose, la pelle radiosa e le guance leggermente arrossate erano un must, adottato da numerose star come Drew Barrymore e Jessica Alba. Oggi, questa tendenza è tornata prepotentemente alla ribalta, trovando terreno fertile nel 2024. Celebrità contemporanee come Hailey Bieber e Ariana Grande hanno riportato in auge questo look vintage, caratterizzato da una pelle luminosa e sana grazie a prodotti beauty con formule leggere.

Il segreto per il Juicy make up

Per ottenere un trucco naturale e luminoso, la cura della pelle è fondamentale. Trattamenti estetici che donano volume al viso, specialmente a labbra e zigomi, sono molto richiesti per un aspetto giovane e radioso. Creme e sieri ricchi di vitamine e antiossidanti, spesso estratti da frutta, sono il cuore di questo regime. La tecnica del tapping, ovvero il picchiettamento leggero, viene utilizzata per applicare fondotinta e illuminante, creando un effetto multidimensionale. Le guance appaiono naturalmente colorate e leggermente luminose, mentre le labbra, super idratate e brillanti, diventano le vere protagoniste.

Cosa non può mancare

Per ottenere un perfetto Juicy make up, ci sono alcuni prodotti essenziali da utilizzare. Una crema idratante illuminante con estratto di anguria e acido ialuronico aiuta a ottenere una pelle luminosa. Un blush formulato con ginseng, aloe vera e una miscela di estratti di frutta dona un tocco di colore naturale e idrata le guance e le labbra. I gloss luminosi e idratanti rievocano gli anni Novanta, mentre un olio per le labbra a base di miele e olio jojoba assicura un’idratazione intensa e duratura.

La cura delle labbra

Un lucidalabbra effetto bagnato, non appiccicoso, con acido ialuronico e super frutti, aggiunge un tocco moderno al look. Un olio gel per labbra emolliente e luminoso, combinato con un gloss, rende le labbra voluminose e brillanti. E ancora: un balsamo labbra ultra idratante con oli di frutta ed estratti di ciliegia dona un aspetto succoso e sano, mentre un balsamo idratante con burri naturali crea un film brillante, leggero e leggermente colorato sulle labbra. Un gloss setoso adatta alle labbra, offrendo luminosità e volume con una delicata fragranza fruttata.

Il tocco finale per il Juicy make up

Per un tocco finale, uno stick gel per guance e labbra aggiunge colore traslucido e stratificabile, mentre un prodotto che combina olio per labbra e gloss garantisce idratazione e brillantezza leggera. Questi prodotti, se utilizzati correttamente, possono trasformare il tuo look, rendendolo fresco e luminoso come quello degli anni Novanta, ma con un tocco moderno.