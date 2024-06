L a modella e imprenditrice, moglie di Justin Bieber, sfoggia un nuovo look per le unghie che verrà sicuramente copiato dalle sue follower

Hailey Bieber è stata conquistata dalla nuova tendenza estiva in tema di manicure. Dopo aver annunciato la sua prima gravidanza con il marito Justin, la modella e fondatrice di una linea di bellezza ha mostrato su Instagram una nuova manicure floreale, destinata ad essere copiata dalle sue follower.

La “Cherry Blossom Nails” di Hailey Bieber

Creata dalla sua manicurista di lunga data, Zola Ganzorigt, le unghie ovali di Bieber presentavano un’arte ispirata ai fiori di ciliegio, arricchita da strass rosa al centro e applicata su una base trasparente. La nail art floreale è una delle tendenze più in voga in questo momento. Le ricerche su Google per “floral nail art designs” sono aumentate dell’80% negli ultimi mesi. Che si tratti di un giardino di fiori selvatici, margherite, tulipani o micro fiori pressati incapsulati sull’unghia, i fiori non sono mai stati così cool.

Dalla “pink jelly nails” ai fiori di ciliegio

I fiori di ciliegio sono solo l’ultima moda in fatto di unghie lanciata da Hailey Bieber. Non molto tempo fa la modella aveva sfoggiato le “pink jelly nails“, ovvero unghie che sembrano caramelle gommose lucide. “Jelly” letteralmente significa gelatina ed è questo l’aspetto che la moglie di Justin voleva conferire alle proprie unghie. Le unghie “jelly” sono semitrasparenti, e permettono quindi di intravedere l’unghia naturale. I colori tipici includono verde, rosa, arancione, viola e blu.

Oltre alle unghie c’è il pancione

Ma gli oltre 52 milioni di follower della modella hanno occhi sono per le sue unghie? Probabilmente no. Hailey Bieber è incinta e i fan aspettano con trepidazione ogni suo post per poter vedere il pancione che cresce. L’imprenditrice non manca di mostrarsi: spesso pubblica foto in cui sfoggia look creati appositamente per mettere in mostra la pancia. I top cortissimi o le t-shirt arrotolate evidenziano, infatti, le sue nuove e bellissime forme.

L’annuncio della gravidanza di Hailey Bieber

La coppia aveva annunciato la gravidanza sempre attraverso i social network. In una serie di foto e video pubblicati su Instagram, Justin e Hailey Bieber hanno da poco svelato di aspettare il loro primo figlio. La 27enne si è mostrata fasciatissima in un abito bianco in pizzo con tanto di velo, a ricordare un vestito da sposa. Justin, 30 anni, le tiene le mani, uno di fronte all’altro, come se stessero per pronunciare nuovamente il “sì”. A immortalare la modella, in molte foto, è proprio il marito, che la abbraccia e accarezza la pancia.