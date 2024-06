O versize è cool. Parola delle it-girls protagoniste dello street style internazionale: per loro, la T-shirt non può che essere scelta - e indossata - proprio così. Te lo dimostrano questi 5 look da cui prendere spunto prima di subito

Ma quante ne abbiamo, di T-shirt, nel guardaroba? E quante volte ci ritroviamo a indossarle sempre nello stesso modo? Non che ci sia qualcosa di sbagliato nel portarle con i nostri amati soliti jeans, ma qualche idea nuova ti darà immediatamente la sensazione di aver rinnovato qualcosa nel tuo armadio. Provare per credere uno di questi 5 look street style da copiare subito o da cui prendere ispirazione: protagonista assoluta è la T-shirt oversize, tendenza moda estate 2024.

La T-shirt bianca oversize con la gonna in denim

Il look total white? Una vera coccola estiva (diffidate da chi commenta con l’effetto “gelataio”). Il colore bianco, inoltre, può assumere profondità attraverso lo styling di tessuti diversi, come il cotone e il denim. In questa proposta street style, in foto sotto, il risultato è dato grazie all’ausilio di una maxi T-shirt sapientemente sfoggiata: l’effetto oversize non è sacrificato, pur se la maglia è inserita all’interno della gonna. Perfetto anche il bilanciamento delle simmetrie: la gonna è lunghissima, accessoriata con una cintura in vita, e slancia la silhouette nel modo più impeccabile (merito anche della scarpa col tacco).

Foto Launchmetrics/Spotlight

La T-shirt bianca oversize con i pantaloni color cammello

Un contrasto cromatico chic, che non lascia dubbi in fatto di eleganza: il bianco incontra la nuance cammello. La moda estate 2024 non può che dire sì quindi all’abbinamento della maxi T-shirt oversize con i pantaloni. In foto ti proponiamo un look street style che ha costruito l’abbinamento con pantaloni sartoriali con le pinces, ma sappi che anche i pantaloni cargo sarebbero perfettamente in grado di reggere il gioco alla tua maglia oversize. Infine, la borsa: una griffatissima tracolla Fendi ci è qui d’ispirazione.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La T-shirt nera oversize con la minigonna di jeans

Spazio al mood più urban: ecco come abbinare la T-shirt oversize nera insieme al denim. Co-protagonista di questo look è la minigonna di jeans, che serve solo d’esempio perché – fidati – puoi tranquillamente sostituirla con una gonna al ginocchio o più lunga. A te la decisione sul taglio sartoriale, l’importante sarà ricercare lo stesso effetto (casual e cool) grazie allo styling della T-shirt nera larga e sportiva. Quanto alle scarpe, sì ai sandali chunky. Ma anche alle tue sneakers del cuore!

Foto Launchmetrics/Spotlight

La t-shirt oversize con la gonna midi elegante

È possibile mixare una gonna chic, glamour ed elegante… con una T-shirt larghissima? Vedere per credere ciò che propone questa it-girl in foto sotto, regina dello street style londinese. La lezione di stile è facile da apprendere, e ovviamente risponde al quesito di partenza con un sonoro sì. Complice la gonna a tubino di colore arancione, rifinita con paillettes e applicazioni scultoree tono su tono che rimandano all’eleganza serale. La chiave di svolta è proprio qui però, ovvero nell’abbinamento della gonna stessa con una maglia nera a maniche corte che mai (e poi mai) ci saremmo aspettate di portare così. E invece… nell’inaspettato, il risultato Wow.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La T-shirt oversize sportiva con la gonna in tulle e pizzo

Vale per le maglie del mondo del basket come per le maglie del mondo calcistico: sportive sono cool. Veramente cool. E il modo migliore per indossarle è decontestualizzarle, cioé spostarle dalla loro zona di comfort per esplorare nuovi territori. Lo dimostra questo look facilissimo da replicare (occorre solo un pizzico di audacia, ma provaci perché ne vale la pena!), in cui viene in aiuto la gonna in tulle e pizzo. Una gonna romantica, insomma, che magari avresti indossato con un corsetto. Ma non stavolta, non ora che la T-shirt oversize sarà la tua alleata indiscussa.

Foto Launchmetrics/Spotlight