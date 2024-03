Le bambine usano trucchi e creme anti-age delle mamme: l’ultima follia di TikTok

H anno iniziato le figlie delle star, poi la moda si è trasferita su TikTok. E adesso migliaia di ragazzine usano creme e trucchi delle madri. Sicure che faccia bene?

A iniziare la moda sono state le bambine figlie di star: usano trucchi e creme anti-age delle mamme e pubblicano sui social le loro impressioni, le speranze su che cosa intendono ottenere e video e foto sui risultati ottenuti. In breve tempo è diventato un fenomeno che sta conquistando milioni di adolescenti in tutto il mondo, anche grazie ai video su TikTok diffusi da tante giovanissime influencer.

Creme anti-age: l’ossessione delle ragazzine

Ed è proprio a causa di alcuni video diventati virali sulla famosa piattaforma social, che molte ragazzine di età inferiore a 16 anni stanno sviluppando una vera e propria ossessione per i cosmetici anti-age. Il che, se si considera che la Generazione Alpha, cioè i nati dopo il 2010, è considerata la più beauty addicted di sempre, fa riflettere sulle conseguenze che un tale fenomeno può avere sulla pelle e sulla psiche di tante ragazzine. Invece di usare prodotti destinati alla propria età, emulano le mamme rubandogli le creme e i trucchi. Inoltre, imitano le influencer di TikTok che invitano a truccarsi e curare la propria pelle già prima dei 13 anni di età. Ma è sicuro?

Che cosa è la cosmeticoressia

In gergo, gli esperti la chiamano cosmeticoressia: è l’ossessione delle ragazzine per i cosmetici. E non manca chi accusa le case produttrici di incentivare questo fenomeno grazie a un marketing aggressivo che fa sì che anche prodotti anti-age destinati alle donne adulte abbiano packaging che, vuoi per i colori e vuoi per i disegni riportati, attirano lo sguardo e l’attenzione delle ragazzine.

Le creme anti-age fanno male alle ragazzine?

Sicuro che questo fenomeno sia salutare? Davvero le bambine e le adolescenti possono utilizzare i prodotti cosmetici anti-age senza creare danni alla propria pelle? Insomma, la domanda è: le creme con acidi e retinolo create per le pelli mature che effetto hanno sulle pelli di ragazzine preadolescenti e adolescenti?

Una ossessione inutile

Tanto per cominciare, va detto che per una giovanissima, copiare la routine skincare della mamma o di un’influencer vista su TikTok è inutile. Infatti, la pelle di adolescenti e preadolescenti non ha bisogno di detergenti aggressivi o creme anti-age, al retinolo, alla vitamica C e così via. In realtà, basterebbe un detergente delicato a risciacquo e una crema o un siero adatto alla propria pelle e alla propria età.

Non indifferente è poi il problema dell’acne: tante ragazzine ne soffrono. In questi casi, più che affidarsi ai consigli delle influencer, sarebbe bene farsi accompagnare dalla propria madre presso un un dermatologo, che consiglierà i prodotti più giusti.

Le conseguenze psicologiche

Ma la cosmeticoressia non ha effetti solo sulla pelle delicata delle giovanissime: incide anche sul benessere psichico. L’ossessione per creme e cosmetici potrebbe avere ripercussioni sullo sviluppo psicologico delle ragazzine. Specie quando truccarsi non è più un gioco, ma un modo per inseguire un ideale di bellezza perfetta e irragiungibile. Ogni volta che si guarderanno allo specchio vedranno qualcosa che non va bene, che si distacca dal proprio ideale. Perderanno autostima, si sentiranno sempre più insicure. Potrebbero sviluppare disturbi psicologici anche seri.