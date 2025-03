Le unghie olografiche sono tornate a prendere il loro posto da protagoniste tra le manicure più amate. Sofisticate e glamour, donano alle mani un aspetto brillante, con il loro effetto arcobaleno cangiante, e la finitura a specchio che sembra venire direttamente dal futuro. Catturano la luce in maniera unica e la riflettono in tanti bagliori coloratissimi. Adatte alle unghie corte, danno il meglio su quelle lunghe o XXL. Sono perfette per te se ami osare e distinguerti e soprattutto se ti piace stare al centro dell’attenzione.

La manicure che piace alle celebrità

Il trend delle unghie olografiche, come spesso accade, è stato lanciato dalle celebrità. Le hanno sfoggiate sui social e sui red carpet, e in breve tempo sono diventate popolari. Kylie Jenner, una che di nail art se ne intende davvero, le ha scelte in varie occasione decretando il trionfo di questo trend. Anche Hailey Bieber ha ceduto alla tentazione della manicure cangiante e come lei Serena Carpenter. Tra le italiane, chi le ama di più è sicuramente Rose Villain. La cantante ha scelto questo nail look per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo, aggiungendo un tocco sorprendente ai suoi outfit.

Il segreto delle unghie olografiche

Le unghie olografiche possono essere ottenute sia con smalto semipermanente che con quello normale. Creano un effetto cangiante con la luce sfruttando particolari pigmenti che permettono loro di cambiare colore a seconda di come riflettono i raggi luminosi. Le iridescenze possono avere varie intensità, da quelle più delicate e appena accennate alle più decise e sorprendenti. Per il loro effetto quasi magico e coloratissimo, spesso sui social sono indicate come Unicorn Nails.

Come farle a casa

Puoi realizzare anche a casa le tue unghie olografiche, applicando i pigmenti in vari modi. Puoi stenderli direttamente sull’unghia con un polpastrello o un applicatore gommato, oppure sullo smalto in gel. La base può essere quella che preferisci: colorata, trasparente oppure color carne. Per finire non dimenticare un top coat no wipe per far aderire bene i pigmenti durante la polimerizzazione. Non essere parsimoniosa e assicurati di passarne uno strato abbondante, in modo da enfatizzare ancora di più l’effetto luminoso. Il risultato non ti lascerà delusa, con tanti bagliori luminosi che attireranno gli sguardi di tutti.

