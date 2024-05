Peptidi di rame: cosa sono e a che servono i nuovi alleati della skincare?

I nuovi prodotti di bellezza contengono un ingrediente speciale: ecco di che cosa si tratta e perché va bene per tutti i tipi di pelle

Se stai cercando un vero alleato della tua pelle, forse dovresti prendere in considerazione i peptidi di rame. Si tratta di un ingrediente che ha attirato l’attenzione di molti esperti beauty. I suoi benefici, infatti, sembrano quasi miracolosi. Ma sarà vero? Ecco tutto quello che devi sapere.

Che cosa sono i peptidi di rame

Si tratta di piccole catene di aminoacidi, cioè le unità fondamentali delle proteine, che presentano legati alla loro struttura ioni di rame. Questo metallo è importantissimo, poiché svolge un ruolo fondamentale nel processo di formazione del collagene, che è una proteina chiave nella struttura della nostra pelle.

I peptidi di rame si trovano, dunque, naturalmente all’interno della pelle e sono importanti per le sue proprietà rigenerative. Purtroppo, però, le nostre riserve di questa sostanza si esauriscono con l’età.

Peptidi di rame: quali benefici

I peptidi di rame hanno effetti stupefacenti: stimolano la produzione di collagene, che migliora la compattezza e l’elasticità della pelle in generale, riducendo in definitiva la comparsa di linee sottili e rughe. Hanno anche proprietà antiossidanti, proteggono la pelle dai danni ambientali e dall’invecchiamento precoce causato dai radicali liberi.

Per non parlare del fatto che aiutano nella guarigione delle ferite, promuovono un recupero più rapido e riducono l’infiammazione. Sono efficaci per affrontare cicatrici, danni alla pelle e macchie scure.

Chi dovrebbe usarli?

I peptidi di rame sono sicuri per tutti i tipi di pelle. Per questo motivo ciascuna di noi può aggiungerli alla propria routine di bellezza.

Aiutano ad aumentare i livelli di idratazione della pelle secca, riducono l’infiammazione in quella a tendenza acneica e aiutano ad affrontare i segni dell’invecchiamento nella pelle matura, specie durante la menopausa.