Mai come in questi anni la cura della pelle è negli interessi della fascia d’età dai 14 ai 20 anni (la generazione Alpha), tant’è che si parla di ossessione. Se non di proprio pressione a prevenire le rughe, prima del tempo. Ma è un errore, e non solo dermatologico, ci spiegano gli esperti

Li chiamano Sephora Kids: sono gli adolescenti che fanno un uso smodato di skincare, applicando sul viso cosmetici non adatti alla loro età. Antirughe a 14 anni, rigeneranti per la pelle a 17 e, in genere, una beauty routine articolata sin da giovanissimi. Che in alcuni casi inizia già a 10 anni.

Il ruolo dei social nella skincare “prematura” per adolescenti

Il fenomeno, diventato virale nell’era dei social con l’hashtag #sephorakids, sta suscitando l’interesse dei media internazionali in virtù del precoce interesse degli adolescenti per la skincare. Se da un lato l’attenzione alla cura di sé è da premiare, dall’altro lato rischia di trasformarsi in un’ossessione che porta “orde” di ragazzini ad assaltare le catene di bellezza. L’appellativo Sephora Kids proviene proprio dai video Instagram e TikTok che documentano l’invasione dei negozi da parte dei teenager.

Nello stesso tempo, tra facialist (le esperte di cosmesi per il viso) e guru skincare i social alimentano questa beauty addiction che trova nei social stessi il loro punto di arrivo e di fine inizio. Oggi a 15 anni non si teme più solo l’acne, ma le macchie, le rughe, i cedimenti e tutti quegli inestetismi dell’aging cutaneo che fino a poco fa preoccupavano dai 40 anni in su.

Unsplash / Nora Hutton

La skincare anti-età non fa bene alla pelle troppo giovane

Un interesse così precoce verso la skincare desta non poche preoccupazioni sia per quanto riguarda gli aspetti dermatologici che per quelli di carattere socio-psicologo.

«La pelle degli adolescenti non ha bisogno di una beauty routine molto strutturata o di prodotti anti-età che contrastino rughe e cedimenti, per altro inesistenti e nemmeno in formazione al di sotto dei 20 anni. Anzi, in quella fascia di età la cute si sta ancora formando ed è soggetta a cambiamenti ormonali, e solo dopo anni si assesterà nella tipologia che ci si ritroverà da adulti» spiega la dottoressa Marina Marchesotti, dermatologa e direttrice sanitaria del Poliambulatorio MD di Pavia.

«Inoltre, i cosmetici troppo “per adulti” possono peggiorare una pelle che, negli adolescenti, tende già per motivi fisiologici alla iperproduzione sebacea. Così, se iper nutrita o idratata, la cute potrebbe sfociare nell’acne, ma anche in irritazioni» continua la dottoressa.

Pexels / elina-fairytale

La pressione della beauty routine anti-età prima del tempo

Alle cautele di carattere dermatologico si aggiungono quelle psicologiche. Oggi, più che mai, i giovanissimi, e in particolare le giovanissime, sono esposti a contenuti digital a tema pelle, pensati in origine per gli adulti, senza una vero filtro. Così, sin dai 10-12 anni subiscono una forte pressione ad adottare regimi di skincare anti-età prima del tempo. Tutto ciò potrebbe incidere sul rapporto con il loro corpo e, di conseguenza, sulla loro autostima.

È a questo aspetto sociale che si è interessato Dove, il brand di toelette da sempre in prima linea nei progetti di autostima, mettendo in guardia i giovanissimi sull’importanza di non pensare al futuro della loro pelle, perché è già bella così. Insieme a Phillippa Diedrichs, psicologa della ricerca presso l’Università di West England e alla dermatologa esperta di immagine corporea Marisa Garshick, Dove ha creato su TikTok “The Gen A Anti-Ageing Talk”, uno strumento gratuito su come parlare ai giovani di prodotti antietà e di ansia legata all’aspetto estetico.

Anche The Ordinary, il brand di skincare minimalista, si è interessato alla questione lanciando sui propri social un vademecum di cosa non serve alla pelle dei ragazzi dai 14 sino ai 20 anni, come ad esempio la beauty routine in 10 step, tipica dei rigidi sistemi coreani.

Pexels / Anna Nekrashevich

La beauty routine per i 14 anni

Come deve essere la beauty routine a 14 anni? «Dai 12 ai 16 anni la pelle è in stato di transizione, poiché subisce i cambiamenti ormonali tipici della fase post-puberale. Di solito è grassa con manifestazioni acneiche come brufoli e punti neri. Ma in genere, seppur in misura minore rispetto a chi ha l’acne conclamata, mostra brufoletti e imperfezioni anche in chi da adulto non avrà la pelle grassa.

Solo una bassa percentuale di ragazzi dai 14 ai 16 anni ha la pelle secca, e alcuni di essi manifestano una tendenza atopica alla desquamazione» spiega la dermatologa Marchesotti.

Il beauty case per gli adolescenti

Da quali prodotti deve essere composto il beauty case degli adolescenti? «In primis dai prodotti per la detersione che devono essere scelti per pelle giovane e sensibile. Meglio optare per detergenti sebo-equilibranti in caso di pelle grassa, che purificano dal sebo in eccesso. Se ci si trucca è sempre bene risciacquare lo struccante con un altro detergente a risciacquo, come una mousse o un gel.

Mi capita di visitare ragazze giovanissime che presentano aloni scuri ai lati del viso, i quali vengono scambiati erroneamente per funghi. In realtà sono residui di make up mai eliminato del tutto con acqua e detergente schiumogeno.

Sì quindi alla doppia detersione composta da struccante e detergente a risciacquo. A 14-16 anni meglio evitare i burri e gli oli oleosi perché occludono i pori. O ancora: nel tentativo di rimuoverli con un detergente a risciacquo si rischia di sgrassare troppo la pelle, procurandosi il famigerato effetto rebound: le ghiandole sebacee, per difendersi, producono ancora più sebo.

L’idratante dai 14 ai 17 anni serve?

Si può usare un prodotto idratante per la pelle purché sia in una texture leggera come un fluido o un gel. E poi non deve contenere agenti idratanti in grande quantità poiché a quell’età la pelle non ha bisogno di un’eccessiva idratazione, poiché è già idratata di suo. L’ideale è sempre scegliere formulazioni con la chiara indicazione per pelle giovane e soprattutto per il tipo di pelle. Cosa vuol dire? Se la pelle è grassa sì a tutte le creme opacizzanti che riequilibrano la produzione sebacea. Se, invece, la pelle è mista o normale, via libera ai gel lenitivi, purché light.

I prodotti skincare dai 14 anni sino ai 18 anni



1 di 5

– Aloe Gel Detergente Micellare Viso Purificante di Equilibra (7,49 euro).

2 di 5

– Cleanance, Aqua-gel opacizzante di Avène

Per pelle sensibile con imperfezioni (26,90 euro in farmacia).

3 di 5

– Stroke of Brilliance, siero viso purificante di 2beautiful (29,90 euro).

4 di 5

– V6, Hydra-calma effect, crema viso lenitiva di Lovrén (21,80 euro in farmacia).

5 di 5

– Cerotto anti-brufoli Compeed (11,30 euro)

Per nascondere e fermare i brufoli.

La beauty routine sino a 20 anni

E intorno ai 20 anni le cose cambiano? «Sì, la pelle si avvia a produrre sempre meno sebo, fatta eccezione per le tipologie che fanno parte per costituzione della cute grassa o mista, ma ce ne se accorge anno dopo anno. Dopo i 17 anni circa, chi è destinato ad avere una pelle normale o secca assiste a un cambiamento graduale della pelle, notando che si lucida meno e solo sulla fronte, il naso e il mento». È in questo passaggio cruciale che si compiono i maggiori errori di skincare, per esempio idratando troppo la pelle.

Quale crema idratante a 20 anni?

Anche quando ci si avvicina ai 20 anni bisogna fare attenzione alla crema idratante, che non deve essere mai troppo ricca né di ingredienti né di consistenza. Altrimenti anche chi non ha una pelle normale correrà il rischio di vederla lucida e impura. Come scegliere la crema da giorno, quindi?

Se la pelle è mista o grassa, valgono le indicazioni per i 14 anni: sì a creme opacizzanti dall’azione riequilibrante della cute.

Se è normale si possono usare creme idratanti semplici, formulate per pelle giovane e mai dall’azione anti-age poiché non è necessaria. Occhio anche alle texture: fluide o effetto sorbetto è meglio.

Tutte le creme per l’età dai 17 ai 20 anni circa devono mantenere l’idratazione fisiologica della cute, e non aggiungerne di nuova, poiché la pelle è già idratata.

Gli ingredienti da usare a 20 anni

Restando negli idratanti, un capitolo a parte merita l’acido ialuronico, che nelle creme per i 20 anni non deve mai essere troppo concentrato poiché la pelle non ha bisogno di un eccesso di idratazione. Sarebbe come fornire all’organismo un minerale di cui abbonda, come spesso si sconsiglia per alcuni integratori alimentari.

Via libera alle vitamine, come la Vitamina C e la Vitamina A, che hanno un’azione antiossidante. Possono essere tollerati gli acidi esfolianti, come l’acido salicilico, adatto alle pelli con imperfezioni, e l’acido glicolico con una percentuale massimo dell’8%, anche se è meglio siano usati sotto la supervisione di un dermatologo. Se la pelle è troppo sensibile potrebbe irritarsi a causa dell’errato uso degli esfolianti.

I prodotti skincare per i 20 anni

Ecco alcuni prodotti adatti alle pelle dei giovanissimi. [L’articolo continua dopo la gallery]



1 di 5

– Polvere detergente Vitamina C di SkinLabo (18,50 euro)

2 di 5

– Crema acido salicilico + niacinamide di Collistar (49 euro)

3 di 5

– Siero detergente peeling quotidiano di Normaderm Vichy (18,50 euro)

4 di 5

– Sunscreen Serum SPF 30 di PAOMA (63 euro).

5 di 5

– Gel contorno occhi, Byoma (16 euro).

La skincare non adatta agli adolescenti

Accanto a prodotti specifici per una cute giovanissima, c’è tutta una serie di cosmetici decisamente inadatti. In genere, tutti gli anti-età, come i rassodanti, gli anti-rughe, le creme lifting e tutto ciò che già dalla confezione rimanda all’idea di combattere i segni del tempo. Contengono principi attivi che possono rivelarsi irritanti per la fascia d’età dai 14 anni ai 20 anni e oltre.

Qualche esempio? Le ceramidi, gli omega 3-6, la glicerina, lo squalano e tutti gli iperidratanti. Non vanno bene nemmeno tutte le creme che contengono oli e burri nutrienti, a meno che la pelle non sia francamente secca, ma lo è una percentuale molto bassa di giovanissimi.

Quanto ai prodotti, è sempre meglio orientarsi su una beauty routine molto semplice: detersione + idratazione (leggera). Maschere? Idratanti solo se servono, come ad esempio se si vive in climi molto secchi e si ha una pelle che tira. Le maschere purificanti vanno scelte invece con attenzione perché in alcuni casi possono risultare troppo astringenti. E poi non vanno mai associate alle soluzioni esfolianti chimiche (acido glicolico e acido salicilico) o al gommage in microgranuli.

Insomma, la skincare se non è una scienza esatta, poco ci manca!