U na delle tendenze più amate dalle donne per l'autunno/inverno 2023-2024

Neutre, rosse, fluo o nere? No, nessuna di queste. La nail art del momento esce dagli schemi e guarda ai colori della natura. Una delle tendenze più amate dalle donne per l’autunno/inverno 2023-2024 è, infatti, la nail art verde. Per la precisione il verde militare, sia scelto in versione semplice, sia in abbinamento con altri elementi. Ma, si sa, le sfumature dell’ambiente sono migliaia e quindi anche il verde per le unghie può assumere molteplici forme.

Nail art verde militare

Per dare vita alla tonalità militare si deve mescolare il verde a sfumature più scure, come il grigio o il marrone. Ne esce un verde militare intenso e profondo, ideale per tutti i tipi di unghia: da quelle cortissime, quadrate o tonde, a quelle lunghissime e più elaborate. Le unghie particolarmente lunghe si possono poi arricchire con disegni e decorazioni, più o meno sobrie.

Unghie verde scuro o verde acqua

Il verde scuro sulle unghie crea un contrasto sorprendente e originale. Ha una tonalità cupa, ma non troppo, che fa sembrare le unghie verdi come le foglie di un bosco. È un colore che unisce il fascino del dark al brio del verde. Per chi ama le nuance più chiare e divertenti, c’è invece il verde acqua. Un colore che evoca il mare e l’acqua trasparente che si illumina al sole. Per questo, il verde acqua è perfetto per le unghie corte, per dare un senso di lunghezza.

Verde smeraldo o verde petrolio?

Il verde petrolio sulle unghie è il risultato di una sfumatura di verde arricchita da un tocco di blu. Il colore è profondo, intenso e dona alla manicure un’aria originale e inaspettata. Le unghie verde smeraldo sono ispirate alla pietra preziosa che le caratterizza. Il verde è audace, brillante e luminoso. È un colore che si può usare da solo sulla nail art, oppure abbinare ad altri elementi che ne esaltino la luce o il contrasto.

Nail art verde pastello o verde acido

Infine, le due tonalità di verde probabilmente più audaci: il verde pastello e il verde acido. Lo smalto pastello è l’ideale per le unghie verdi che vogliono un colore delicato e leggero. È molto bello sulle unghie corte, perché le fa sembrare più lunghe, e si può arricchire con decorazioni brillanti e floreali. Una delle sfumature di verde più originali per le unghie è, infine, quella verde acido: un colore che richiama la primavera, da sperimentare anche su unghie con forme particolari come le ballerina nails o le coffin nails.