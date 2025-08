Il segreto per mantenere un’abbronzatura dorata, uniforme e duratura? Idratazione, idratazione, idratazione. Non ci sono scorciatoie: se la pelle si secca, la tintarella svanisce prima del tempo. In effetti sole e caldo sono molto piacevoli, ma allo stesso tempo mettono a dura prova l’epidermide che tende a disidratarsi, arrossarsi e diventare più sensibile. È proprio per questo che i doposole sono così importanti: ricchi di ingredienti lenitivi e nutrienti, aiutano a ristabilire l’equilibrio della pelle dopo una giornata al mare.

Uno dei più famosi? L’intramontabile gel d’aloe vera, ricavato dalla parte interna della foglia. Alcuni lo usano puro direttamente sulle scottature, ma occhio: non fa miracoli. Studi scientifici hanno (purtroppo) dimostrato che non accelera il processo di guarigione, ma dona un piacevole sollievo grazie alla sua azione rinfrescante e calmante. Anche nei doposole, funziona esattamente così: il suo effetto sorbetto non elimina la scottatura in sé, ma dà confort e sollievo alla pelle, ed è comunque utilissimo per la rigenerazione cutanea.

Esistono creme doposole per tutte le tasche e per ogni esigenza. A disposizione hai tanti tipi di texture – dalla lozione al gel – e di formula. Ci sono quelle per il viso o per il corpo, quelle pensate per pelli sensibili, secche, arrossate; oppure formule super sensoriali, con profumi avvolgenti e texture leggere che si assorbono in un attimo e sembrano eau de toilette. E non serve spendere una fortuna: sul mercato esistono ottimi prodotti per ogni fascia di prezzo, pronti a salvare l’abbronzatura… e l’umore.

Il doposole è un prodotto davvero semplice… più spesso lo metti, più durerà la tintarella. Ma da solo non basta, ci vuole un’attenzione quotidiana. Tutto parte già sotto la doccia: meglio optare per detergenti delicati, che non impoveriscano la barriera cutanea (i migliori sono i bagnoschiuma in olio) e preferire l’acqua tiepida o fredda a quella troppo calda, che disidrata ulteriormente. Poi, si passa a creme e gel idratanti. Ecco i nostri preferiti.

I migliori doposole per il viso che trovi su Amazon

Sun Secret Gocce Doposole Idratanti e Riparatrici di Korff

Un trattamento viso intensivo in gocce, dall’azione idratante, lenitiva e antirughe. La formula arricchita con DNA-Safe Complex e attivi riparatori lavora per contrastare i danni da fotoinvecchiamento e mantenere l’abbronzatura uniforme e luminosa. Un vero trattamento anti-age che restituisce elasticità, comfort e protezione ai tessuti danneggiati dal sole. Adatto a tutte le tipologie di pelle.

Crema Doposole Sorbetto Viso e Décollété di Lierac

Idrata e lenisce le scottature del viso. Arricchita con estratti di amamelide e alga rossa, aiuta a proteggere dal fotoinvecchiamento prolungando ed esaltando l’abbronzatura della pelle. Formulata con il 96% di ingredienti naturali, la sua fresca texture sorbetto avvolge la pelle in una deliziosa fragranza di cocco, gelsomino bianco e vaniglia.

Instant Refreshing After-Sun Mask di FaceD

È una maschera monodose rinfrescante che dona sollievo immediato al viso. La formula contiene acido ialuronico a 3 pesi molecolari ad azione idratante, oltre a camomilla e avena che donano freschezza e attenuano i rossori cutanei.

SOL Aloe + Acido Ialuronico Crema Doposole Viso di Bottega Verde

Ha una texture cremosa e leggera, con succo di aloe iperfermentato e acido ialuronico per dissetare le pelli più secche.

Doposole su Amazon: i migliori a effetto calmante

PIZ BUIN After Sun Spray Sollievo Immediato

È arricchito con Acido Ialuronico per nutrire a fondo anche la pelle più disidratata e contrastare la desquamazione. Ha una texture ultraleggera che si assorbe rapidamente ed è pratico da applicare grazie al formato spray.

Hydrating After Sun di Hawaiian Tropic

Leggera e non appiccicosa, rinfresca e ammorbidisce la pelle con i suoi doppi nastri di seta ricchi di gel di aloe.

Spray Rinfrescante e Idratante SUN+ AFTER SUN di Avon

Lenisce, idrata e rinfresca la pelle grazie alla presenza di aloe vera e glicerina.

Il set solare completo di Veralab

Protezione e idratazione sotto il sole: questo esclusivo disponibile su Amazon unisce la crema solare spray SPF50, adatta anche alle pelli sensibili e ai bambini dai tre anni in su, a un doposole lenitivo e idratante. Quest’ultimo contiene un complesso attivo con aloe vera, allantoina e pantenolo, noti per le loro proprietà calmanti e rigeneranti. Formule leggere, reef-safe, a rapido assorbimento e non unte, con un delicato profumo. Il tutto in una coloratissima beach bag.

Doposole super-sensoriali da acquistare su Amazon

Latte Doposole Rinfrescante per viso e corpo di Nuxe

La texture fondente che non unge e non appiccica avvolge la pelle di un profumo alle note di arancio dolce, fiore di tiaré e vaniglia. Grazie alla sua incredibile freschezza, la pelle è lenita, riparata e idratata in modo duraturo.

Monoi de Tahiti Olio Spray Doposole di Helan

Ha una formula in olio prezioso, arricchita dall’originale Monoi de Tahiti, dalle proprietà emollienti e addolcenti, e dagli oli di mandorle dolci e di riso. Illumina, profuma e idrata a fondo.

COOL After Sun Lotion di COCOSOLIS

Ideale per tutti i tipi di pelle, è perfetta anche come crema idratante viso. Contiene oli biologici spremuti a freddo come olio di cocco, olio di jojoba, olio di argan, burro di cacao, estratto di semi di cetriolo e squalene d’oliva: un mix prezioso per nutrire in profondità e mantenere l’elasticità della pelle in modo naturale, con un profumo delizioso di cocco.

After Sun Oil Sole di Oud di Samsara

È arricchito con olio di Oud puro, prezioso ingrediente dalle proprietà nutrienti e dalla fragranza intensa e avvolgente, per calmare e idratare la pelle dopo l’esposizione al sole. La formula leggera si assorbe rapidamente, non unge e non macchia, perfetta anche prima di vestirsi. Usalo la sera come olio corpo profumato: la sua scia elegante e persistente ti accompagnerà come un vero profumo.

I migliori doposole per pelli sensibili

NIVEA SUN Gel Crema Doposole Sensitive

Dona sollievo immediato dalle irritazioni cutanee e calma i rossori. La formula lenitiva con Aloe Vera Bio e Antiossidanti è specifica per le pelli sensibili e tendenti ad allergie solari, idrata la pelle per 48h e le dona sollievo immediato dopo l’esposizione al sole. La sua formula leggera in gel-crema non unge la pelle e si assorbe facilmente.

After Sun di Bionike

Con PRO-REPAIR Complex che promuove i meccanismi naturali di riparazione biologica della pelle, ha un’azione anti-secchezza e anti-rossori dedicata alle pelli reattive e intolleranti.

Latte Corpo Doposole Riparatore di Biopoint

Svolge un’efficace azione anti-eritema e anti-irritazione. Riequilibra e rivitalizza la pelle, contrastando secchezza, esfoliazione e ruvidità. Arricchito con Complesso Vitaminico-4 (Vitamina A, E, C, F) e Oli Vegetali (Olio di Monoi, Noce e Tsubaki), ad azione antiossidante.

Anthelios After Sun Lotion di La Roche Posay

Testata per le pelli più problematiche e soggette a rossori e scottature, è formulata con pantenolo, glicerina e acqua termale La Roche-Posay per ridurre la sensazione di calore, riparare la pelle secca esposta al sole e rafforzare la funzione barriera cutanea. Con il 99% di ingredienti di origine naturale.

