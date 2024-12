Mentre il 2024 si avvia alla conclusione, è il momento di fare il punto sui beauty trend, le tendenze di bellezza, che hanno definito l’anno, spopolando sui social media e ispirando milioni di appassionati in tutto il mondo. Dal trucco innovativo alla cura della pelle più naturale, passando per tecniche antiche rivisitate, il 2024 è stato un anno di trasformazioni e novità. Analizzando i dati di piattaforme come TikTok, Instagram e Pinterest, emerge un quadro chiaro: la bellezza non è più solo estetica, ma abbraccia benessere, sostenibilità e autenticità.

Cura della pelle naturale: la regina del 2024

Con oltre 13 milioni di ricerche sui social, la cura della pelle naturale si è confermata come la tendenza principale. Sempre più consumatori si orientano verso ingredienti botanici, oli vegetali e formulazioni sostenibili. Questa scelta riflette un desiderio crescente di prodotti che nutrano non solo la pelle, ma anche la salute generale, promuovendo un approccio olistico alla bellezza.

Beauty trend popolari: microneedling e probiotici

Tra le tecniche più cercate, il microneedling ha riscosso grande successo, con quasi 7,7 milioni di ricerche. Questa procedura, che stimola la produzione di collagene, è apprezzata per la sua capacità di migliorare l’aspetto di linee sottili, cicatrici e iperpigmentazione. Parallelamente, i probiotici hanno guadagnato popolarità sia nella nutrizione che nella cura della pelle, grazie al loro ruolo nel rinforzare il microbioma cutaneo e interno.

Kombucha e retinolo: alleati per una pelle luminosa

Il kombucha, noto per le sue proprietà antiossidanti, ha trovato applicazione non solo nelle bevande ma anche nei prodotti per la pelle, posizionandosi tra i favoriti con oltre 5,4 milioni di ricerche. Il retinolo, con la sua capacità di stimolare il ricambio cellulare, rimane invece un elemento essenziale nelle routine di bellezza, consolidando il suo ruolo come ingrediente anti-età.

La pelle di vetro e il beauty trend coreano

Direttamente dalla Corea, la tendenza della pelle di vetro ha dominato le classifiche, con centinaia di migliaia di post su TikTok. Questa tecnica, che enfatizza l’idratazione intensa e la stratificazione di prodotti leggeri, mira a ottenere un incarnato liscio, luminoso e privo di imperfezioni. I prodotti della skincare coreana, come le maschere in tessuto e le creme alla mucina di lumaca, continuano a influenzare le routine globali.

Yoga del viso sempre più popolare

Tecniche tradizionali come il gua sha e lo yoga del viso hanno conosciuto un rinnovato interesse, con migliaia di post dedicati sui social network più in voga. Lo yoga del viso, in particolare, prevede esercizi per tonificare i muscoli facciali, favorendo la circolazione sanguigna e migliorando l’aspetto della pelle in modo naturale. Su TikTok sono migliaia i video di giovani donne che dedicano qualche minuto al giorno per migliorare l’aspetto del proprio volto.

L’esplosione del gua sha

Milioni di ricerche sono state fatte anche sullo gua sha. È una tecnica resa popolare sui social da esperti del settore beauty, celebrieties e influencer che l’hanno inserito nella propria beauty routine quotidiana. È un vero e proprio massaggio che si realizza tramite lo scorrimento sul viso di appositi tool in pietra naturale, come la giada o il quarzo: l’efficacia del trattamento è dovuta al calore prodotto dallo sfregamento che aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e ad avere così una pelle decisamente più distesa e tonica, sana e luminosa.

I beauty trend in viaggio

Prodotti come lo spray all’acido ipocloroso, apprezzato per le sue proprietà antisettiche, hanno spopolato tra gli adolescenti e i giovani adulti. Allo stesso tempo, la skincare in viaggio ha guadagnato attenzione, con routine specifiche pensate ad esempio per combattere l’aria secca degli aerei. Anche le aziende di cosmetica e beauty si stanno velocemente adattando alle nuove richieste, producendo formati adatti per essere trasportati in valigia.

