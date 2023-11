U n bellissimo (auto)regalo con cui divertirsi aspettando Natale. Uno scrigno prezioso che permette di testare nuovi prodotti. Ma anche di rifornire il beauty case dei viaggi o della palestra. Ecco la selezione 2023 per tutti i prezzi e le tipologie. A partire da 29 euro

Sembra un gioco da bambini, ma alla fine si divertono anche gli adulti. Il calendario dell’Avvento è un simpatico rituale per sentirsi coccolati nel mese di dicembre, aspettando Natale. E il beauty si presta benissimo all’occasione, tant’è che negli ultimi anni i calendari dell’avvento di bellezza hanno dato il meglio di sé.

Confezioni in mini-taglia (con qualche eccezione), prodotti per viso, corpo e capelli: le 24 sorprese nascondono specialità cosmetiche da conoscere e chicche inaspettate. In molti casi, i prodottI in formato mini tornano utili nei viaggi o in palestra. E poi ci sono i calendari specializzati esclusivamente nella cura della pelle e quelli focalizzati sul trucco. Non mancano, inoltre scatole a sorpresa in formati più piccoli, come le box con 6 o 12 caselline che di conseguenza hanno prezzi più contenuti rispetto alle versioni lusso.

Calendario Beauty Avvento 2023: le novità

Negli anni il calendario dell’Avvento è diventato una vera e propria mania che ha allungato le fila degli appassionati che lo vivono come un appuntamento irrinunciabile di dicembre. Al di là delle disquisizioni sociologiche, resta pur sempre regalo adatto alle persone curiose o a chi viaggia molto, e magari ha bisogno di rimpolpare la valigia di cosmetici mignon.

Guarda la nostra selezione dei calendari dell’Avvento beauty divisi per fascia di prezzo con le indicazioni utili sull’identikit del destinatario per sapere meglio quale tipologia acquistare.

Che la magia delle caselline con sorprese abbia inizio!

Mini calendario dell’Avvento a prezzi contenuti

Calendari dell’Avvento a piccoli prezzi contenenti 6 o 12 prodotti, a partire da 29 euro. Possono essere scartabellati durante le 2 settimane di feste, aspettando Capodanno.

Bottega Verde, l’Avvento in 6 giorni

Formato mignon: sei sorprese di bellezza da scoprire la settimana di Natale, edizione limitata 2023 Bottega Verde.

Prezzo: 29,99 euro.

Per chi

Il calendario ideale per i budget contenuti.

Revolution, l’Avvento in 12 maschere per viso e corpo

Speciale relax: un mini calendario da scartare a partire dalla vigilia dell’Immacolata per coccolarsi con una maschera di bellezza al giorno, da Revolution.

Prezzo: 28,99 euro

Per chi

Ideale per l’amica “maniaca” delle face & body mask.

Avon, il calendario con i profumi da borsetta

Il profumo del Natale: sei fragranze in formato da borsetta da 10ml ciascuna per fare il conto alla rovescia a Capodanno, è la proposta del Calendario dell’Avvento Avon 2023.

Prezzo: 29,99 euro

Per chi

Per l’amica che ama cambiare profumo a seconda dell’umore.

Calendario dell’Avvento Beauty entro i 35 euro

Nonostante il prezzo contenuto (sui 30-35 euro) è possibile trovare calendari con scatole ricche di sorprese per lei e per lui. Oppure calendari dell’Avvento focalizzati solo sul trucco o sulla skincare. Non manca un’edizione speciale da uomo.

Advent Calendar di Essence

Make-up per tutti: “Merry everything & happy always” è il nome del calendario dell’Avvento di Essence 2023, il brand tedesco che si fa portavoce della gioia tramite il make-up.

Prezzo: 34,99 euro.

Per chi

Un regalo ideale anche per le più piccole fan del make-up.

Douglas, il calendario dell’Avvento solo trucco

Make-up addicted: non solo trucco per il viso, ma anche accessori make-up e manicure, da Douglas.

Prezzo: 32,99 euro.

Per chi

Per l’amica che ama truccarsi: interessante la scelta dei rossetti per tutti i giorni, come i nude o il classico rosso.

Douglas, il calendario dell’Avvento da uomo

Vietato alle donne: Perché non iniziare anche lui alla simpatica idea delle 24 sorpresine beauty prima di Natale? Nella box tante mini-taglie di shampoo, bagnoschiuma, prodotti per la barba e accessori per la manicure, da Douglas.

Prezzo: 34,99 euro

Per chi

Per l’uomo che ama prendersi cura di sé.

Apivita, il calendario delle feste di Natale





Feste in bellezza. Un set bagno & toelette da scoprire nelle due settimane natalizie, da Apivita.

Prezzo: 34,90 euro in farmacia.

Per chi

Un’idea per conoscere il brand di Atene specializzato nelle formule naturali realizzate con ingredienti della Grecia.

Calendario dell’Avvento Beauty fino a 60 euro

Oltre i 35 euro, entriamo in una fascia di prezzo medio-alta, in cui le sorprese beauty si fanno più consistenti. E spesso si rivelano dei grandi affari in termini di convenienza. In alcuni calendari dell’Avvento i prodotti sono full size.

Lafarmacia., il calendario multi-brand

Speciale pharma: per una volta il tradizionale calendario della farmacia sotto casa diventa…una box. Una selezione di prodotti di skincare e haircare, solari, creme mani e viso, lozioni e scrub per il corpo di vari brand, da Lafarmacia.

Prezzo: 49,90 euro (a fronte di un valore di 148 euro).

Per chi

Per i curiosi di marchi nuovi di cosmetica.

Yves Rocher, il trionfo delle mini-taglie

Rifornimento travel size: come ogni anno, il calendario Yves Rocher contiene di tutto un po’ per viso, corpo, trucco, mani e capelli da scoprire in 24 caselline.

Prezzo: 49,95 euro.

Per chi

Il regalo ideale per chi viaggia molto o va in palestra.

NIVEA, non solo mini-taglie

Inclusività, oh yes: un kit completo di prodotti essenziali per la beauty routine. Non solo mini-taglie, ma anche referenze full-size (ben 14!). E poi accessori pratici e simpatici, come ad esempio una molletta ed elastico per capelli, ed etichette regalo.

Prezzo: 54,90 su Amazon.

Per chi

Il calendario dell’Avvento beauty inclusivo per età, sesso e preferenze di beauty routine.

Nyx Professional, calendario lipstick addicted

Speciale labbra: Rossetti, gloss, tinte labbra, lip balm: 12 referenze diverse per finish e colore, da Nyx Professional.

Prezzo: 55 euro

Per chi

Per l’amica del “mai senza rossetto”.

Neonail, calendario per nail addicted

Speciale smalto: questo calendario da 12 caselle include smalti semipermanenti da 3 ml in edizione limitata e prodotti per nail art (transfer foil e polveri per effetti). Da Neonail.

Prezzo: 59,90 euro

Per chi

Oltre che per le appassionate di smalto, anche per chi ha scoperto da poco il mondo del semipermanente.

Yankee Candle: solo candele, please!

Profumo & atmosfera: 24 candele di vari formati e profumazioni scelte tra i must-have di Yankee Candle.

Prezzo: 58,90 euro

Per chi

Sconsigliato a chi non ha mai acceso una candela in vita sua…

I calendari Avvento Beauty a massimo 80 euro

Dai 60 agli 80 euro la selezione dei calendari dell’Avvento si concentra soprattutto sullo skincare. Si tratta, quindi, di box a sorpresa per chi ama prendersi cura della pelle, anche in modo “maniacale”. Le mini-taglie sono pratiche per i viaggi e per la palestra, ma sono anche un’idea per conoscere nuove referenze per sé.

L’Occitane, il calendario per lei e per lui

Da scartare in coppia: 24 referenze per giocare a scambiarsi i prodotti, divertendosi a sentirsi protagonisti a dicembre per un giorno diverso, a turno. Prima lei poi lui e poi si riparte.

Prezzo: 64 euro

Per chi

Un’idea per un regalo di coppia.

L’Erbolario, calendario dell’Avvento 2023 tra classici e novità

Speciale inverno: prodotti per viso, corpo, mani, capelli, profumi di linee nuove, come ad esempio Alba in Asia e Notte a Tangeri, e classiche come Frangipane e Acido Ialuronico, per tutta la famiglia, da L’Erbolario.

Prezzo: 79,90 euro

Per chi

Ideale per chi ama conoscere nuovi prodotti.

Compagnie de Provence, non solo saponi

Mani curate, pulite e profumate: è la promessa del calendario dell’Avvento di Compagnie de Provence con oltre 20 prodotti di handcare. A sorpresa, tuttavia, c’è anche qualche referenza che va oltre la cura delle mani.

Prezzo: 78 euro

Per chi

Per chi…le mani sono il primo vero bigliettino da vista!

Calendario dell’Avvento entro i 100 euro

A partire dagli 80 euro le sorprese beauty diventano ovviamente più lussuose. C’è grande scelta di trucco e creme viso. Un’idea può essere quella di farsi un autoregalo collettivo, dividendo la spesa tra 2 o 3 amiche, soprattutto nei casi in cui il calendario dell’Avvento nasconda creme e detergenti per diversi tipi di pelle. Sarebbe uno spreco trovarsi prodotti per la pelle secca quando la si ha grassa, e viceversa, no?

Nuxe, calendario dell’avvento sensoriale

Scintillante: con Nuxe i 24 giorni che ci separano a Natale si fanno più sensoriali che mai. Nella box immancabile la collezione dell’olio prodigioso per corpo e capelli.

Prezzo: 84,90 euro, in farmacia.

Per chi

Un’idea per madre e figlia.

L’Oréal Paris, atmosfera del Louvre

Eleganza parigina: un set completo dell’offerta make up, skincare e capelli L’Oréal Paris.

Prezzo: 89,90 euro.

Per chi

Per chi consuma mascara e prodotti labbra come se bevesse acqua (ce ne sono ben 9 in tutto)!

MAC, 12 giorni di trucco da shooting fotografico

La parola chiave è brillare: rossetti, mascara, cipria, primer e altre sorprese dedicate alle 2 settimane natalizie dall’antivigilia all’Epifania. Mini-Calendario Avvento, 12 sorprese di Mac.

Prezzo: 99 euro (a fronte di un valore di 260 euro).

Per chi

Per le cultrici del brand canadese di trucco.

Zalando, il bello di scoprire nuovi marchi di cosmetici

Multi-brand: 9 prodotti mini taglia e ben 15 in full size tra prodotti skincare, make up, capelli e accessori beauty. Tra i marchi: Augustinus Bader, Rituals e Mac, oltre ai nuovi marchi Beauty of Joseon e Byoma. Prezzo: 99,90 euro su Zalando (a fronte di un oltre 480 euro).

Per chi

Autoregalo?

Gatineau, una cura completa della pelle

Speciale anti-age: 24 prodotti per una cura completa della pelle del viso, dal deltergente al gommage, passando dalle creme da giorno e da notte. E ancora, sieri, contorno occhi, lozioni e tanto altro.

Prezzo: 99,99 euro Gatineau su QVC.it

Per chi

Indicato a partire dai 35 anni, salvo esigenze cutanee particolari.

Bioline Jatò, il calendario dell’Avvento di 4 settimane

Bellezza a tappe: Bioline Jatò propone un calendario dell’Avvento diviso in settimane: in ogni settimana prima di Natale ci si prende cura della pelle del viso con un prodotto diverso. Così alla fine del mese la pelle sarà più bella e sana.

Prezzo: 100 euro.

Per chi

Per l’amica “ossessionata” dalla skincare.

Calendario oltre i 100 euro

Ed ecco superato lo scaglione del lusso: siamo ufficialmente nella fascia alta dei calendari dell’Avvento beauty, quella che farebbe ingolosire anche la donna o l’uomo meno beauty addicted del creato. Regali di coppia, per la famiglia, tra sorelle e – why not? – i coinquilini. Una volta passato Natale, molte scatole possono diventare un giocoso arredo per camerette.

Biotherm, speciale viaggi

Skincare tutto l’anno: una referenza diversa in base al tipo di pelle e alla stagionalità.

Prezzo: 109,90 euro

Per chi

Per chi è alla ricerca della propria routine viso.

Kiehl’s, il calendario dell’Avvento artistico



Design d’autore: come ogni anno, il calendario dell’Avvento di Kiehl’s è realizzato da un artista d’eccezione. Nel 2023 è la volta di del duo Icinori, nome d’arte di una coppia di illustratori e designer: il francese Raphael Urwiller e la giapponese Mayumi Otero. Insieme realizzano disegni caratterizzati da uno stile che mixa l’estetica occidentale e quella nipponica.

Prezzo: 125 euro.

Per chi

Ideale anche per chi desidera anche un piccolo complemento d’arredo di design.

AHAVA, calendario dell’Avvento The Adventure

Skincare preziosa: 24 prodotti tra full e mini-size formulati a base dei preziosi sali minerali del Mar Morto in delicate profumazioni.

Prezzo: 119 euro.

Per chi

Ideale per chi ama i profumi che sanno di buono.

Antos, il calendario dell’Avvento in sacchetto full size

Non solo beauty: oltre ai cosmetici, il calendario Antos contiene anche sorprese food, tutte racchiuse in sacchetti di juta. I prodotti di bellezza sono tutti in taglia originale da vendita.

Prezzo: 119 euro (a fronte di un valore di 250 euro).

Per chi

Per chi cerca un calendario dell’Avvento dal design diverso rispetto al tradizionale formato in caselline di cartonato.

Davines, speciale prodotti per capelli

Bellicapelli: dodici sorprese in formato viaggio per tutti i tipi di capelli. In più una face mask.

Prezzo: 129 euro (a fronte di un valore di 183,60 euro).

Per chi

Per l’amica che ama dedicarsi alla haircare routine con meticolosità.

Clinique, beauty product per i weekend fuori

Viso sempre in ordine ovunque: una box completa di prodotti skincare, dalla detergenza all’idratazione viso, trucchi occhi, labbra e guance.

Prezzo: 129 euro

Per chi

Per chi ha sempre la valigia pronta.

Clarins, sorprese quasi tutte skincare

Non solo skincare: tra le 24 sorprese del calendario dell’Avvento di Clarins spiccano il mascara e l’olio nutriente labbra full size in mezzo a una valanga di prodotti per la cura della pelle, come ad esempio il primer che cancella all’istante ogni stanchezza dal viso, anch’esso in formato da vendita.

Prezzo: 136 euro.

Per chi

Ideale anche per iniziare una girl al mondo della skincare.

Fenty Beauty, trucco e skincare by Rihanna

Prima volta di Rihanna: l’ingresso nel magico mondo dei calendari dell’Avvento del brand fondato dalla popstar include 7 prodotti trucco e 5 cosmetici per la cura della pelle del viso.

Prezzo: 139 euro da Sephora.

Per chi

Un regalo apprezzatissimo dalle fan del brand di Rihanna.

Sephora, ovvero i favoriti

La grande attesa: una selezione dei prodotti skincare e make up tra i più amati dai consumatori della profumeria Sephora.

Prezzo: 149,90 euro (a fronte di un valore reale di 418,50 euro).

Per chi

Il regalo o l’autoregalo per chi ama curiosare tra le novità beauty.

Bobbi Brown, gli indispensabili del make up

Trucco passepartout: dodici trucchi must-have per viso, labbra, guance e occhi in colori e referenze versatili che stanno bene a tutte.

Prezzo: 164,99 euro

Per chi

Il calendario dell’Avvento ideale per chi si trucca in modo naturale ma ricercato.

Lancome, lusso ed eleganza aspettando Natale 2023

Luxury a sorpresa: 19 prodotti in formato viaggio e 5 iconiche referenze in full size per vivere l’atmosfera natalizia fin dal primo giorno di dicembre.

Prezzo: 170 euro (a fronte di un valore di 230 euro).

Per chi

Una bella idea per un regalo collettivo tra amiche.

Origins, la magia della natura in un calendario only skincare

Ingredienti naturali e non di origine animale (tranne il miele e la cera d’api) compongono i 24 prodotti in formato da viaggio del calendario Origins specializzato nella cura della pelle.

Prezzo: 179 euro.

Per chi

Per l’amica fanatica della skincare e che fa di tutto per avere una bella pelle.