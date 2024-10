Le donne sanno bene come l’acquisto di cosmetici possa pesare sul budget di ciascuna di noi, per cui molte sono alla ricerca di sistemi casalinghi che permettano di ottenere buoni risultati estetici spendendo poco. Di seguito trovate alcune ricette infallibili per realizzare una crema mani fai da te ideale per la stagione fredda ormai alle porte.

Come fare una crema mani

La cura del proprio corpo è di fondamentale importanza. È importante seguire una dieta sana ed equilibrata, facendo della sana attività fisica quotidiana e aiutando la propria pelle con l’utilizzo di cosmetici come: profumi, creme e deodoranti. Questi cosmetici, però, hanno un prezzo molto elevato e sono molto dispendiosi in commercio. Una soluzione a questo problema risulta esserci: creare dei cosmetici fai da te con le proprie mani, producendo un prodotto naturale e senza l’utilizzo di prodotti chimici corrosivi a lungo tempo per la nostra stessa pelle. Continuate a leggere per trovare la vostra crema mani perfetta da realizzare in casa.

Acquistate una soluzione a base di gel di aloe vera e diluitela con delle gocce di olio d’oliva, (o con del succo di mandorle dolci). Per una consistenza più cremosa, potete aggiungere un cucchiaio di yogurt magro. Spalmate il composto sulle mani e lasciatelo agire per un quarto d’ora. Risciacquate poi con acqua tiepida. La crema all’aloe vera sarà un vero toccasana per le vostre mani.

Crema mani al miele, yogurt e limone

La prima cosa da fare per preparare in casa una perfetta crema per le mani al miele è reperire i seguenti ingredienti: tre cucchiai di miele; un vasetto di yogurt bianco; il succo di due limoni; un vasetto pulito con tappo (potete utilizzare il contenitore di una vecchia crema). In una ciotola di plastica abbastanza ampia versate i tre cucchiai di miele; successivamente incorporate lo yogurt ed il succo dei limoni precedentemente spremuti. Con un cucchiaio di legno amalgamate il tutto fino a quando non si formerà un’emulsione soffice, ma non troppo liquida (in questo caso potete addensare il tutto aggiungendo un’altra piccola dose di miele). Basterà, ora, versare la crema ottenuta nel vasetto pulito, chiudere bene il tappo e conservare in frigorifero per qualche ora in modo tale che la nostra preparazione assuma miglior consistenza. Questo composto è ottimo per lenire le mani screpolate e nutrire profondamente le vostre mani.

Come utilizzarla

Per avere sin da subito degli ottimi risultati, dovete spalmare sul palmo delle mani una noce di crema e creare uno strato uniforme; poi dovete ricoprire le mani con un paio di guanti per garantire il perfetto assorbimento dei principi attivi sprigionati dagli ingredienti della preparazione. Il consiglio è di utilizzare guanti in cotone, ma se non riuscite a reperirli potete utilizzare anche quelli usa e getta.

Passata un’ora è giunto il momento di eliminare la crema sotto un getto di acqua tiepida ed ammirare finalmente il risultato ottenuto: mani setose, morbide al tatto e, grazie all’azione del succo di limone, prive di quelle antiestetiche macchioline marroni che a volte affliggono la pelle di noi donne. La nostra crema andrà conservata sempre in frigo per far sì che non si alteri e che va consumata in tempi abbastanza rapidi. Ripetere il trattamento almeno una volta a settimana, se le mani risultassero screpolate, potrete effettuare l’applicazione anche due volte a settimana.

Per realizzare una crema naturale all’olio d’oliva vi serviranno 60g di cera d’api pura e 50g di olio extravergine d’oliva. La cera d’api è facilmente reperibile sia in erboristeria che presso un apicoltore. Per prima cosa, dobbiamo mettere a scaldare un po’ d’acqua in una piccola pentola fino al momento in cui questa bolle. Dopodiché occorre mettere, all’interno della stessa, un contenitore (va benissimo anche una semplice pentola) in cui faremo la crema per effettuare una cottura a bagnomaria. Aggiungiamo, aiutandoci con un cucchiaio, la cera d’api pura al 100% e mescoliamo con delicatezza fino al momento in cui si scioglie. Dopo che la cera diventa liquida, dobbiamo aggiungere l’olio d’oliva a filo, mescolando contemporaneamente per far sì che tutto si amalgami alla perfezione. È di fondamentale importanza, essendo l’olio il protagonista di questa ricetta, sceglierne uno di prima qualità, privilegiando un olio artigianale. Occorre continuare a mescolare per circa 3 o 4 minuti, togliamo poi il contenitore dall’acqua, utilizzato per il bagnomaria, e lasciamolo a raffreddare. Dopo nemmeno dieci minuti la nostra crema diverrà solida e pronta per essere provata. La crema prodotta è un prodotto naturale al 100%. È molto importante conservarla in un contenitore richiudibile e in un ambiente asciutto per far sì che non si alteri la sua consistenza. Può essere conservata anche per molto tempo.

Crema con cera d’api, miele e olio

Il procedimento per questa crema è simile a quello precedente, con l’aggiunta però del miele. Prendete la cera d’api e scioglietela a bagnomaria, a temperatura non troppo elevata, all’interno di un piccolo pentolino che verrà poi utilizzato per preparare la crema. Quando la cera si sarà sciolta completamente, aggiungete pian piano l’olio d’oliva, magari servendovi di uno stecchino di legno come quello utilizzato per cucinare gli spiedini. È molto importante mescolare bene per qualche minuto, in modo tale da favorire le condizioni per l’addensamento della crema che andrete a creare. Una volta incorporato per bene l’olio, spegnete la fiamma e aggiungete gradualmente il miele, quindi versate la crema all’interno di un piccolo barattolo scuro. Continuate a mescolare finché non vedrete la formazione di una pasta. Aggiungete, quindi, l’olio essenziale al rosmarino e al limone e successivamente continuate a mescolare finché non si raffredda il tutto. Una volta terminata questa fase avrete ottenuto il giusto composto che potrete utilizzare sulle vostre mani.

