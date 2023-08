Come valorizzare un viso ovale

I l viso ovale rappresenta la cosiddetta forma "perfetta": privo di spigoli, armonioso, dalle linee morbide e delicate. Si sviluppa più in altezza che in larghezza. Ecco come valorizzarlo al meglio con l'acconciatura e il make-up.

Taglio

Per valorizzare al meglio un viso ovale, se avete i capelli medio-lunghi o lunghi, portate la riga centrale ed evitate frange o ciuffi che coprirebbero il contorno. Anche i tagli corti che scoprono completamente il viso sono adatti.

Make-up

Non c’è bisogno di tanto trucco per valorizzare un viso ovale. Allungate gli occhi verso l’esterna, applicando una linea leggera e sfumata di matita o con l’ombretto. Mettete un po’ di mascara sulle ciglia e colorate gli zigomi con il blush. Per le labbra, è sufficiente un gloss leggero e naturale.