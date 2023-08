Come valorizzare un viso quadrato

I l viso quadrato è stato a lungo considerato troppo duro e spigoloso, tra zigomi pronunciati, fronte larga e mascella evidente. Nel tempo, come ogni altra tipologia di viso, gli esperti del mondo fashion hanno studiato come esaltarlo al meglio con l'acconciatura e il make-up.

Taglio

A differenza di quanto accade per il viso tondo, per il viso quadrato i capelli corti non rappresentano la soluzione migliore. Al contrario, è consigliabile prediligere pettinature medio-lunghe, magari con un mix di colori. Acconciature vaporose, morbide e laterali. Nel caso di acconciature, sono preferibili pettinature morbide con onde lasciate libere di cadere ai lati delle orecchie.

Make-up

Per allungare il viso quadrato con il make-up non si può prescindere dal face contouring. La terra deve essere il più possibile matt e opaca, in linea con il proprio incarnato. Va applicata sulle zone pronunciate del viso, per addolcirle, e sfumata con attenzione. L’illuminante deve essere applicato leggermente ma deve risultare visibile. Va steso sulle aree del viso meno pronunciate (ponte nasale, centro della fronte e del mento, incavo degli zigomi) così da metterle in risalto. Il blush, infine, rosato o color pesca va applicato sugli zigomi e sfumato verso le orecchie. Focalizzatevi molto anche sul trucco degli occhi, realizzando uno smokey eyes, così da concentrare l’attenzione sullo sguardo. Al contrario, non ‘è necessità di mettere in evidenza le labbra, preferite quindi colorazioni nude.