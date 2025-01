Se hai a casa vecchi cosmetici, rossetti, profumi o make-up di quando tua madre era giovane, o anche di tua nonna, è il momento di tirarli fuori dai cassetti. Su TikTok, migliaia di persone pubblicano le immagini dei loro cosmetici vintage. E i collezionisti si fanno avanti.

I cosmetici delle nonne

Ne sa qualcosa la creator Olivia White, che dopo avere pubblicato sui social il video di alcune confezioni vintage ereditate da sua nonna e dalla sua bisnonna, che erano entrambe rappresentanti Avon negli Anni Sessanta e Settanta, è stata sommersa dai like. I suoi brevi filmati sono diventati virali.

«Quando ho iniziato a farli non avevo idea che alla gente sarebbero piaciuti così tanto», ha spiegato Olivia White, che ha 27 anni, al britannico Guardian, «Penso che ci sia un elemento di nostalgia in tutto questo. Molte persone lasciano commenti dicendo che i miei video gli ricordano le loro nonne».

Una trousse degli Anni Settanta

Anche Lisa Larsson, 61 anni, condivide su TikTok la sua passione per i cosmetici vintage iniziata grazie a una bellissima trousse ricevuta in regalo nel 1975, quando aveva dodici anni. Qualche anno fa, durante un trasloco, si è rotto lo specchio interno e lei ci è rimasta molto male. Cercava qualcuno che potesse sostituirglielo, quando si è imbattuta in un negozio di antichità che aveva in vendita una trousse identica a quella che lei aveva danneggiato.

Da quel momento ha iniziato a chiedersi quanti altri cosmetici vintage ci fossero in vendita nel mondo. E ha cominciato a cercarne. Oggi passa tantissimo tempo su Ebay a cercare prodotti cosmetici antichi. Al Guardian ha raccontato di averne comprati tantissimi, tanto che ormai è anche diventata membro della British Compact Collectors Society, una associazione britannica che riunisce i collezionisti.

I cosmetici durante la guerra

«La maggior parte della mia collezione è del periodo art deco», ha spiegato Larsson al Guardian. Ha anche precisato di essere particolarmente interessata alle confezioni realizzate in tempo di guerra.

«Non potevano farle di metallo, perché non ce n’era così tanto disponibile, quindi dovevano trovare diversi modi per realizzarle», ha aggiunto. Molte sono di bachelite. Poi, dopo la guerra, quando le donne volevano avere di nuovo un po’ di lusso nelle loro vite, le confezioni sono diventate più grandi e fantasiose.

I trucchi a teatro

Tra i creator di video virali su cosmetici vintage c’è anche Xabier Celaya, 39 anni, make-up artist, che ha lavorato per anni per teatri e studi cinematografici e televisivi. Un giorno, mentre organizzava lo stockroom, ha trovato una polverosa vecchia scatola di trucco teatrale degli Anni Venti. Era piena di polveri colorate, antichi rossetti. Ha pensato: «Wow, questo era il kit di qualcuno ed è sopravvissuto tutto questo tempo».

Da quel momento ha iniziato a collezionare cosmetici vintage e li espone. Ha anche sviluppato una passione per la storia del makeup. «Ogni volta che viaggiavo, cercavo il primo mercato dell’antiquariato», ha raccontato al Guardian. Oggi ha una vasta collezione di cosmetici vintage, per lo più del periodo tra il 1880 e gli Anni Novanta.

Collezionisti in cerca di “tesori”

Storie come questa ce ne sono ormai tantissime. I collezionisti arrivano a pagare anche 1.500 euro o più per un pezzo vintage che attira la loro attenzione. Su YouTube e TikTok i video che mostrano le vecchie collezioni di cosmetici accumulano milioni di visualizzazioni. E qualcuno fa anche affari.