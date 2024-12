Natale è alle porte, le cene per lo scambio dei regali si avvicinano ed è iniziata la corsa ai regali per amici e familiari dai gusti difficili. Ma anche quest’anno sfatiamo un mito: i regali di Natale second-hand non sono più un tabù. Al contrario, rappresentano una scelta d’acquisto consapevole e un prezioso alleato nella difficile ricerca del regalo perfetto. Che siano abiti o accessori, questi oggetti sono desiderati perché originali o introvabili, aiutano l’ambiente e il nostro portafogli.

Second-hand a Natale: parlano i numeri

La tendenza del pre-loved natalizio si è consolidata ormai da qualche anno. A confermarlo, una ricerca condotta da Wallapop in collaborazione con mUp: l’82% delle persone intervistate scarterebbe volentieri un regalo second-hand (per il 17% l’aspetto vintage lo rende più interessante, l’11% considera l’importanza dell’impatto ambientale). Anche dall’indagine effettuata da Subito.it a novembre 2024 emerge che il 49% degli utenti (di età compresa tra i 18 e i 34 anni) quest’anno prende in considerazione un regalo pre-loved. Insomma, il consumo responsabile fa tendenza, anche a Natale. Vediamo insieme i prodotti second-hand da mettere sotto l’albero e dove acquistarli.

Le scarpe di marca su Vinted

Vinted è fonte di infinite sorprese (ha anche aperto una nuova sezione dedicata all’elettronica). Per la tua amica fanatica di scarpe, perché non regalare un paio di sneakers rare o dei décolleté di lusso fuori produzione? Nell’applicazione puoi selezionare moltissimi filtri che ti semplificano la ricerca. Tra questi, scegli il pezzo “nuovo” o “nuovo con cartellino” (per andare sul sicuro, soprattutto se si tratta di scarpe casual introvabili).

Il foulard second-hand su Vestiaire Collective

Per l’amica romantica nulla è meglio di un bel foulard dai mille utilizzi. Legato al collo (su YouTube e Pinterest tantissimi tutorial su come annodarlo), per raccogliere i capelli ma anche some accessorio borsa, il foulard è un classico elegante che arricchisce ogni look. Sulla piattaforma second-hand Vestiaire Collective ne trovi di diversi brand, varie dimensioni e coloratissimi: basta cercare e scoprirai occasioni fortunate che faranno felice la tua best.

La camicia vintage su Bivio Milano

Ci sono quelle amiche che ti stupiscono con una camicia per ogni occasione: eleganti, casual, basic o più estrose. Sul sito di Bivio (ma anche negli store fisici a Milano) ne trovi per tutti i gusti (e prezzi). Sono articoli super gettonati, dalle monocolore a quelle variopinte anni Settanta, attillate e over. Magari trovi quella perfetta per il cenone della Vigilia.

Gli occhiali da sole second-hand su Depop

Siamo un po’ fuori stagione, ma qualche giornata di sole ci sorprende anche in inverno. Avrai sicuramente un’amica che gira sempre gli occhiali da sole in testa “perché la luce da fastidio agli occhi”: quindi per Natale la scelta è facile. Non c’è miglior regalo di un pezzo vintage introvabile. Per acquistarlo apri l’app di Depop.

La macchina fotografica vintage su Subito

Idea perfetta per le Instagram lovers, una macchina fotografica vintage, come quelle digitali che usavamo negli anni 2000. Oggi sono tornate di moda e il vintage si sa, fa tendenza, anche sui social. Sulla piattaforma Subito ne trovi tantissime in vendita, piccole e tascabili con diversi obbiettivi e a prezzi accessibili.

Il libro da collezione su Wallapop

Per la tua amica nerd, cosa c’è di meglio di un introvabile libro da collezione? Su Wallapop trovi sezioni dedicate e hai l’imbarazzo della scelta: che sia un volume antico o un manuale di moda per le amanti del fashion system, basta conoscere i gusti della tua best e il successo è assicurato.

