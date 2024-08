Insieme ai piedi e alle orecchie, le mani sono le grandi dimenticate dalla protezione solare. Lo rivela un sondaggio dello Skin Cancer Foundation. E lo conferma la maggior parte dei medici, interpellati magari per curare i danni causati dal sole, come le macchie.

Perché è importante proteggere le mani dal sole

«Molte persone applicano scrupolosamente la protezione solare sul viso, ma dimenticano le mani, che sono invece altrettanto esposte e vulnerabili ai danni del sole. In realtà, le mani sono una delle parti del corpo che più risentono dell’invecchiamento cutaneo, proprio a causa dell’esposizione quotidiana ai raggi UV» spiega la dottoressa Luciana Marzella, chirurga della mano e direttrice del Laboratorio di Microchirurgia dell’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano.

«La dimenticanza di applicare in estate la crema solare sulle mani può portare non solo alla comparsa di macchie scure, ma anche a un invecchiamento precoce». È come dare il via libera a rugosità, pelle sciupata, lentigo solari e altri inestetismi dell’età.

Va benissimo la crema solare per il viso o per il corpo

«Le macchie solari sono a tutt’oggi uno degli inestetismi più sentiti. Però ci si preoccupa quando sono già comparse. A quel punto, spesso, l’unica soluzione efficace è intervenire con il laser» continua la dottoressa Marzella.

La buona notizia è che contro le lentigo solari si può agire preventivamente. «Basterebbe “allungare” la crema o l’olio solare sulle mani nello stesso momento in cui, al mare o in montagna, la si sta applicando sul resto del corpo, per esempio sulle braccia.

«La protezione solare aiuta a prevenire iperpigmentazioni di ogni tipo, purché si inizi a 20 anni. Si eviterà di stimolare in eccesso la melanina, che, con la menopausa, per tutta una serie di meccanismi biologici, rischia di accumularsi in modo disordinato» precisa la dottoressa.

In realtà non bisognerebbe arrivare ad abbronzarsi tantissimo sulle mani, anche se sono bellissime. «Io stessa, quando visito le pazienti, faccio notare che le mie mani non sono mai scurissime, anzi c’è quasi uno stacco con le braccia, proprio perché spiego che l’eccesso di melanica potrebbe poi in futuro innescare processi di iperpigmentazione».

Mani protette durante lo sport o in scooter in città

La protezione solare non dovrebbe essere limitata solo alle giornate al mare. «ln spiaggia e in alta quota, dove l’esposizione ai raggi UV è più intensa, è indicato un filtro SPF 50 o 50+, mentre in città è sufficiente un filtro più basso, come SPF 15 , spesso già contenuto in molte creme idratanti per il viso, da applicare mentre si è in giro per commissioni».

Protezione extra per chi gira gira in scooter o in bicicletta. «In estate, i guantini da ciclista sono degli alleati anti-macchia, poiché realizzati in tessuti tecnici con filtri solari. Inoltre, questi guanti possono proteggere anche da calli e tendiniti durante l’attività fisica che prevede l’uso di attrezzi e macchinari vari, pilates incluso».

Le creme mani con SPF o altre creme solari viso e corpo

In commercio ci sono creme per le mani con filtri solari dal 15-20 SPF in su, adatte per l’uso quotidiano. Molte contengono ingredienti specifici contro le macchi solari e altri attivi per mantenere la cute morbida e idratata. In alternativa, si può usare una crema da giorno per il viso con protezione solare. Al mare e in montagna, olio, crema, latte o spray…è solo una questione di gusti! Basta non dimenticarsene.

Ètas, crema mani “ferma tempo” con SPF 20. Contiene acido ialuronico idratante, arbutina, dall’azione schiarente ed antimacchia e sericina, un aminoacido che dona morbidezza alla pelle. Di Cosmetici Magistrali (19,90 €).

Luminous630®, crema mani anti-macchie, grazie a un complesso brevettato a base di tiamodolo, riduce l’aspetto delle discromie e lentigo solari e ne previene la ricomparsa, con risultati visibili dopo 4 settimane, SPF 15, NIVEA (6,99 €).

Uno spray solare SPF 30 dalla consistenza molto fine, che quindi si rivela impalpabile sulle mani. Contiene vitamine C ed E, Coenzima Q10 per una pelle morbida e protetta, Biomolecular Diagnostic Firenze (19 € sull’e-shop healthypromoter.com).

Cell Protect Olio Invisibile con protezione solare SPF 50+, comodo da spalmare sul dorso delle mani poiché ha un tocco leggerissimo e sensoriale, con vitamina E e squalano, Capitail Soleil Vichy (28,50 €).

Carovit, pur essendo nata per il viso, questa crema solare SPF 50+ va benissimo anche per il dorso delle mani, grazie alla sua texture leggera e confortevole. Resiste all’acqua e al sudore, ed è adatta anche quando si pratica sport, Viatris (20,90 €).