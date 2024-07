Ci siamo: le vacanze sono vicine, la lista delle cose da portare si allunga ogni giorno di più, il beauty case è quasi completo. Ma la voce “solari” ti solleva la solita questione beauty dell’estate. Quale prodotto viso va applicato prima della crema solare? O si può fare a meno dell’idratante quando si va al mare o in montagna? Scoprilo nell’articolo. In fondo, trovi i prodotti che possono essere abbinati alla crema solare viso, in base alle esigenze cutanee.

Siero o crema idratante: quale va sotto la protezione solare viso?

La prima distinzione riguarda la tipologia di pelle. Se è secca o tende alla disidratazione, il viso preferirà una crema idratante prima della protezione solare specifica. Tuttavia, attenzione alla texture: va scelta in base al clima e alla consistenza della crema solare, che verrà appunto applicata in un secondo step. Se il luogo di vacanza è molto umido e caldo, è meglio optare per una crema idratante con la texture leggera, come i fluidi o le nuove creme-gel che si assorbono all’istante. Viceversa, si può applicare una crema più morbida se si trascorrono le vacanze in luoghi ventosi o dal clima molto arido e secco.

Prima di scegliere il prodotto idratante per le giornate di mare, merita attenzione anche la texture della protezione solare per il viso: se è piuttosto ricca, è bene non sovraccaricare il viso con una precedente crema idratante altrettanto ricca, anche se si ha la pelle secca o arida.

Per tutte le altre tipologie di pelle (da normale a mista), prima del solare va bene un siero, dalla texture decisamente più leggera della crema giorno.

Launchmetrics/Spotlight

Quale siero viso applicare prima del solare?

Il siero è il prodotto universale che si abbina al solare viso. In teoria, è l’ideale per le pelli da normali a miste (quelle grasse, al mare o in montagna, possono farne a meno). Ma nella pratica può essere scelto anche dalle pelli più aride, soprattutto in abbinamento a creme solari viso anti-età o anti-rughe che di solito hanno una texture ricca.

Quale siero va bene sotto il solare viso? I più indicati sono quelli contenenti vitamina C, che aiutano a contrastare la formazione di radicali liberi dovuti all’esposizione solare. Inoltre, illuminano la carnagione e prevengono la formazione di macchie scure.

Sotto il solare si possono usare anche i sieri a base di acido ialuronico, anche se, con il caldo umido, non sono adatti a tutte le pelli, che potrebbero risultarne sovraccaricate, e dare origine a imperfezioni.

Altri sieri adatti all’abbinamento con il solare sono quelli contenenti principi attivi come acido ferulico, che previene il fotoinvecchiamento, la vitamina E, che ha un’azione antiossidante, e gli aminoacidi che migliorano la circolazione sottocutanea.

I sieri viso da abbinare al solare

Nelle righe che seguono guarda la nostra selezione sui sieri idratanti, antiossidanti e alla vitamina C, da usare sotto il solare.

Vitamin C Concentrate Serum, siero alla vitamina C, proveniente dalla prugna Kakadu, il superfood con il più alto contenuto di vitamina C al mondo. Ideale sotto la crema solare viso perché ha un’azione rigenerante e antiossidante, contrasta la perdita di collagene grazie all’astaxantina. Contiene, inoltre, acidi grassi e vitamine del gruppo B, che aumentano la luminosità e la morbidezza del viso. Di Freshly Cosmetics (39,95 €).

Il prodotto ideale per chi cerca una protezione contro i radicali liberi prodotti dall’esposizione ai raggi UV.

Hydra-Hyal Serum, siero idratante formulato con cinque tipi di acido ialuronico (ad alto, medio e basso peso molecolare, reticolato e incapsulato). Di Filorga (57 €)

Il prodotto ideale per chi desidera una base idratante sotto la crema solare viso.

ACE Vitaminica, Gocce di vitamine rivitalizzanti. Contengono le vitamina A, E, C, B3, B5, B9 e F che insieme concorrono alla difesa della pelle, ideali quindi da applicare prima del solare viso. Di Equilibra (26,50 € x 2 confezioni su QVC.it).

Il prodotto ideale per la pelle stanca e spenta.

Anti-Pigment, siero illuminante anti-macchie. Uniforma l’incarnato, riduce le iperpigmentazioni e ne previene la ricomparsa grazie al Thiamidol. Può essere usato in abbinamento alla protezione solare che deve essere riapplicata più volte. Di Eucerin (41,90 €).

Il prodotto ideale per chi presenta discromie.

Serum C³ Perfection, contiene un trio di Vitamina C concentrata al 10% e stabilizzata con Pro-Vitamina A e Vitamina F, idrata ed uniforma la pelle rendendola elastica. Di Patyka (84,90 €).

Il prodotto ideale contro rughe, linee sottile pori dilatati

Ferulic+HA Serum un siero con acido ferulico, Vitamina C stabilizzata e due tipi di acidi Ialuronici che previene la formazione delle macchie cutanee e schiarisce quelle esistenti, contribuendo a donare luminosità e brillantezza all’incarnato. Di LeLang (52 €).

Il prodotto ideale per un boost antiossidante sotto il solare.

Le creme leggere per l’estate

Se la tua pelle è secca, opta per creme idratanti leggere che puoi abbinare alla protezione solare.

Hydragenist, gel-crema reidratante illuminante, ha una texture fresca e acquosa ideale sotto la crema solare. La sua speciale formulazione aiuta a trattenere l’acqua all’interno dell’epidermide. Di Lierac (35 €).

Il prodotto ideali per le pelli che tendono a disidratarsi.

Idroattiva+, crema-gel dal tocco leggero, ideale per la cute da normale a mista. Preserva l’acqua naturalmente presente nella pelle, grazie alla sua formulazione tecnologica a base di Iperfermentato di Peonia Italiana dall’azione anti-inquinamento, anti-ossidante e detox. Di Collistar (39€).

Ideale per chi cerca un idratante fresco adatto all’estate e alle giornate al mare.

Crema viso gel leggera, con Aloe Vera, collagene e una miscela di peptidi biomimetici per rallentare l’invecchiamento cutaneo. Di 2beutiful (34,90 €).

Il prodotto ideale per le pelli più giovani.

Water Bank Blue Hyaluronic, un gel leggerissimo che idrata la pelle da mista a grassa con un finish rinfrescante e non appiccicoso. Di Laneige (38 € in esclusiva da Sephora).

Il prodotto ideale per chi cerca un idratante peso piuma.