A 20 anni è presto per il classico anti-età ma non lo è per la crema idratante. Guida alla scelta, in base alla tipologia di pelle

La crema viso adatta ai 20 anni? Di certo non l’anti-rughe ma nemmeno il prodotto super assorbente effetto asciuttissimo se non c’è bisogno (a meno che non ci siano problemi di acne). Dai 20 ai 30 anni, la palle appare in genere tonica, distesa e luminosa. Il sistema di difesa proprio della pelle è integro, così come il film idrolipidico, tranne casi particolari di tendenza all’acne, sensibilità cutanea o rossori.

Questo non vuol dire che si può “approfittare” della giovinezza per lasciare tutto al caso, ma nemmeno che bisogna cominciare a pensare ossessivamente ai segni del tempo. A 20 anni è sufficiente una crema idratante con formule semplici, composte cioè da pochi ingredienti, magari di derivazione naturale. Lo scopo della crema viso dei 20 anni è rinforzare la pelle, evitare che le aggressioni ambientali abbiano il sopravvento, mantenerla fresca e luminosa.

La crema viso ideale per i 20 anni

La premessa indispensabile è che il prodotto da giorno deve essere scelto in base al proprio tipo di pelle che si manifesta già a 20 anni: normale, mista, grassa e secca. Sì, anche a 20 anni la pelle può essere costituzionalmente secca (o almeno tendente al secco) e disidratata. In questo caso, basta ricorrere a creme idratanti dalla texture più ricca che non lascino la pelle troppo asciutta (queste vanno bene per le pelli miste e grasse). In caso di pelle che si lucida già a metà mattinata, puoi usare creme opacizzanti che assorbano l’eccesso di sebo.

Per quanto riguarda le altre informazioni, lascia perdere tutte le creme dalla chiara indole anti-age, come ad esempio quelle che riportano le diciture lifting, rassodante, rigenerante o rimpolpante. Quelle lasciale pure alle donne di 40 anni o 50 anni. Allo stesso modo, evita il layering, cioè la stratificazione di prodotti, anche se va tanto moda. A 20 anni un eccesso di creme potrebbe appesantire la pelle e “sporcarla” anche quando non c’è traccia di impurità. Meglio procedere con mano leggera: ci sarà tempo per divertirsi con la skincare.

Un’altra cosa da sapere? Applica la crema da giorno come base trucco, prima del fondotinta, e abituati a essere costante. La tua pelle ringrazierà. E soprattutto impara ad ascoltare i segnali che lancia la tua pelle: è questa l’età per conoscersi. Se arriva a sera che tira e pizzica, vuol dire che ha bisogno di idratazione. Se, invece, tende a lucidarsi vuol dire che è grassa. E la pelle mista? È quel tipo di pelle che accusa pesantezza sulla fronte, sul naso e sul mento ma che sulle guance è abbastanza asciutta.

La crema viso per 20 anni all-in-one di Avène

Un trattamento completo per la pelle di 20 anni che non presenta particolari problemi, ma ha solo bisogno di idratazione. Ha una texture leggerissima che si fonde immediatamente con la pelle. Può essere usata come crema viso da giorno, da notte tipo sleeping mask e contorno occhi. Formulata con il 75% di Acqua termale Avène, contiene inoltre un complesso emolliente (Cohederm™) che si sprigiona con un breve massaggio sul viso.

Hydrance Aqua-Gel, crema idratante, Avène (24,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per la pelle che tende a disidratarsi.

La crema viso opacizzante Tè verde di Garnier

Con il 96% di ingredienti di origine naturale, contiene estratto di tè verde, noto per le sue proprietà purificanti. Opacizza e riequilibra la pelle, mentre idrata con leggerezza.

SkinActive, crema idratante e opacizzante al Tè verde, Garnier (8,99 euro).

Il prodotto ideale per la pelle dei 20 anni mista a tendenza grassa.

Una crema viso purificante in caso di brufoli

Se a 20 anni la pelle tende all’acne, ci vuole una crema che prevenga le imperfezioni e combatta l’effetto lucido. Questo fluido di Eucerin purifica la pelle grazie al decanediolo. In più, previene le macchie dovute ai residui dei brufoli grazie al filtro solare SPF, all’acido salicilico e al thiamidol, un ingrediente brevettato Eucerin contro le iperpigmentazioni.

DermoPurifyer, Fluido Protettivo SPF 30, Eucerin (18,70 in farmacia)

Il prodotto ideale per la pelle impura a tendenza acneica.

Un siero esfoliante per evitare cicatrici dell’acne

Si applica da solo, preferibilmente la sera, per liberare la pelle dalle cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare. La presenza di niacinamide regola la produzione di sebo, prevenendo le impurità. Il mix di acidi esfolianti (alfa idrossiacidi, acido glicolico e acido mandelico) illumina la carnagione. Il giorno dopo è meglio indossare un filtro solare da città.

Peeling niacinamide AHA, Balea (4,49 nei drugstore dm).

Il prodotto ideale per chi presenta qualche macchiolina in seguito alle impurità.

Crema leggera alla camomilla per la pelle sensibile a 20 anni

Ha una texture leggera e un’alta concentrazione di camomilla selvatica composto da due soluzioni 100% di origine vegetale, un idrolato e un oleolito. Aiuta lenire e a rinforzare le pelli più delicate.

Sensitive Camomille, crema leggera lenitiva, Yves Rocher (11,95 euro)

Il prodotto ideale per la pelle che si arrossa facilmente.

Uno scudo anti-inquinamento in gel di Clinique

Un delicato velo idratante che agisce come scudo dalle particelle inquinanti. Contiene un mix di estratti di semi di girasole, di orzo e di cetriolo che aiutano a ricostituire la barriera d’idratazione della pelle in modo che sia più forte e resiliente alle aggressioni ambientali esterne.

Dramatically Different Hydrating Jelly, gel idratante anti-inquinamento, Clinique (da 35,50 euro).

Il prodotto ideale per chi vive in contesti urbani molto inquinati.

Crema viso 3 alla Vitamina C di Bottega Verde

Un’unica crema viso per tre utilizzi: trattamento quotidiano antiossidante, siero idratante e primer uniformante. La presenza di vitamina C aiuta a uniformare il colorito della pelle e interviene sulla stanchezza cutanea, che compare per esempio dopo le ore piccole.

Estratti di Bellezza, crema viso alla Vitamina C, Bottega Verde (30 euro)

Il prodotto ideale quando ci si avvicina ai 30 anni.

La prima crema multi-correttiva per i segni di stanchezza

Una crema da giorno che può essere considerata il primissimo trattamento anti-età: illumina la pelle e, giorno dopo giorno, attenua i segni di fatica, conseguenti allo stress e all’inquinamento. Contiene l’.estratto di celsomino anti-ossidante, che energizza la pelle, e l’acido Ialuronico di origine naturale che la idrata a fondo. La texture è a metà tra crema e gel, adatta alla pelle di 20 anni da normale a mista.

Prodigieuse BOOST, crema illuminante multi-correttiva, Nuxe (38,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale a partire dai 25 anni.

Una crema idratante alla lavanda

Ha un tocco setoso per un effetto idratante a lunga durata. Contiene per il 60% succo di aloe vera bio. Il resto della formula è composta da aacido ialuronico, acqua d’avena italiana fermentata bio ed estratti vegetali di salvia e fiordaliso.

Crema Gel biologica, I Provenzali (9,59 euro)

Il prodotto ideale per una pelle giovane a tendenza secca.