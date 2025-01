Dopo i bagordi e le ore piccole, c’è bisogno di fare piazza pulita di tutte le tossine. Obiettivo semplice, se segui il nostro alfabeto detox (meglio se accompagnato dalle dritte alimentari).

Detox: per ritrovare la vitalità

ATTIVITÀ FISICA Soprattutto quella aerobica, ossigena i tessuti ed elimina le tossine. Ma niente eccessi, per non caricarti di acido lattico e radicali liberi: bastano 30 minuti al giorno di cyclette, ellittica o camminata veloce.

BAGNI Quelli di fieno proposti nelle Spa sono il top: il loro effetto di leggera sauna potenziato dall’uso di erbe medicamentose si conferma una cura portentosa per disintossicare la pelle. A casa, prova un bagno caldo di 20 minuti con 400 g di sali di Epsom, che sono drenanti e rilassanti.

CORTISOLO Sui vari social si parla tanto di cortisol face, che sta a indicare un viso gonfio con occhiaie evidenti. In effetti la colpa è del cortisolo, ormone che quando si è sotto pressione viene prodotto in eccesso e fa trattenere i liquidi. Per rimediare, sì a una crema a base di caffeina per lo sguardo. E, appena sveglia, passa sul viso un cubetto di ghiaccio avvolto in una garza.

DRY BRUSHING Il massaggio a secco con le apposite spazzole stimola la microcircolazione con un effetto drenante. Esegui i movimenti dai piedi verso l’inguine, dalle mani verso le spalle. Sulla schiena, dal centro verso l’esterno. Sulla pancia, invece, solo movimenti delicati circolari.

ESFOLIAZIONE È il modo sicuro per spazzare via le cellule morte e stimolare il turnover. Per non intaccare la funzione barriera antifreddo, sul viso preferisci i peeling enzimatici idratanti o un gommage a base di burro vegetale. Per il corpo, vai di scrub drenanti a base di sale marino, alghe e oli vegetali leviganti.

Per un colorito sano

FUMO Quello di sigaretta rilascia nei polmoni nicotina e altre sostanze chimiche che liberano gran quantità di radicali liberi e che, nel tempo, fanno invecchiare la pelle precocemente. Quando smetti di fumare, già dopo qualche giorno il colorito migliora e le occhiaie si schiariscono. Dopo un mese, le rughe si attenuano e la pelle appare più uniforme ed elastica.

GRIGIORE Smog, eccessi a tavola e temperature rigide causano ispessimenti, opacità e colorito spento, segno che la pelle non riesce a eliminare le tossine accumulate. Per ritrovare un’istantanea bonne mine, se hai la pelle matura ma robusta aiutati con un siero al retinolo (da usare la sera). Se, invece, è delicata, scegli un prodotto a base di niacinamide. Efficacia antigrigiore garantita.

Elimina le tossine con acqua e integratori

H2O Da sola, l’acqua combatte i liquidi stagnanti: va bevuta però al ritmo di 1,5-2 litri al giorno, preferendo quella oligominerale (che abbia un residuo fisso tra 50 e 500 mg/l), abbinata a qualche tazza di tè matcha, noto soprattutto per le sue proprietà disintossicanti.

INTEGRATORI I mix perfetti per eliminare le tossine da fegato e pelle (e di conseguenza da tutto l’organismo) sono quelli che contengono glutatione (sostanza nota per il suo potere antiossidante) e il suo precursore NAC, n-acetil-cisteina, insieme ad altri ingredienti come cardo mariano, carciofo e curcumina. Vanno assunti al massimo per un paio di mesi.

LINFODRENAGGIO Con i suoi movimenti leggeri di sfioramento e pompaggio, agisce sulla circolazione linfatica, favorendo l’eliminazione di eventuali ristagni di liquidi. Il risultato? Già dopo una sola seduta, le gambe sono più leggere e sgonfie. Il ciclo ottimale per effetti duraturi, però, è di 8-10 massaggi.

Per sgonfiare e illuminare

MASCHERE Quelle detox contengono di preferenza argilla o carbone vegetale, hanno texture in crema, vanno lasciate in posa circa 20 minuti e applicate un paio di volte alla settimana. Per sgonfiare rapidamente i lineamenti, applica subito dopo anche una maschera di tessuto a base di sostanze idratanti e decongestionanti come mirtillo e calendula.

NUOTO L’attrito e la pressione dell’acqua levigano e agiscono come fossero un massaggio drenante, soprattutto se ci si immerge in una piscina termale o talassoterapica ricca di sali minerali. Per un workout totale ed efficace, alterna gli stili e inserisci esercizi di acquagym.

OLIO Per drenare, elasticizzare e illuminare la pelle del corpo, prendi ispirazione dai massaggi detox ayurvedici, applicando tutti i giorni e dopo ogni doccia, il loro olio must have: quello di sesamo. Ricorda di stenderlo con delicate manovre che vanno dalle estremità verso il cuore.

PATCH Imbevuti di drenanti, snellenti, tonificanti, i cerotti hanno un’azione mirata e intensa su aree specifiche, come pancia, cosce, glutei. Lasciali in posa sulla pelle pulita e asciutta per il tempo riportato sulla confezione, almeno un paio di volte alla settimana per un mese.

QUARZO ROSA Un rullo o un gua-sha di quarzo rosa massaggiato sul viso stimola il flusso linfatico favorendo l’eliminazione delle tossine e migliorando nutrimento e ossigenazione cutanea. Inoltre, secondo la cristalloterapia, è la pietra del sollievo che aiuta a eliminare lo stress.

RITENZIONE La tendenza dell’organismo ad accumulare liquidi negli spazi tra le cellule, provocando così gonfiori, è un classico segnale di tossine accumulate. Per combatterla, funzionano bene i fanghi a base di argilla, alghe, sali marini ed erbe. Non solo. Appena sveglia, a digiuno, bevi un bicchiere di linfa di betulla: è ricca di sali minerali e vitamina C, stimola la diuresi e aiuta a espellere le sostanze tossiche.

Contro l’infiammazione e i radicali liberi

SONNO Dormire bene rigenera e aumenta il ricambio cellulare e la microcircolazione della pelle, che così si depura. Per compensare il sovraccarico da ore piccole, ogni giorno passa una ventina di minuti all’aperto: la luce naturale sincronizza i ritmi biologici e favorisce il sonno.

TARASSACO È la pianta depurativa per eccellenza: rimette in moto fegato e intestino, elimina le tossine da tutti i tessuti, pelle compresa. Puoi assumerla in decotto: una tazza al mattino e una al pomeriggio, sempre lontano dai pasti, per un paio di settimane.

ULTRASUONI Professionale o con attrezzini fai-da-te, la pulizia a ultrasuoni sfrutta appunto onde ultrasoniche per rimuovere le ostruzioni dai pori, eliminare i punti neri e detergere in profondità. Le vibrazioni inoltre riattivano il microcircolo. Per non sensibilizzare la pelle, falla 2-3 volte alla settimana, non di più.

VITAMINA C Soprattutto in versione siero, dà il meglio di sé sia come “spazzina” dei radicali liberi, inclusi quelli prodotti dallo smog e dal fumo, sia come drenante e antinfiammatorio. Senza contare che agisce efficacemente sui tre aspetti essenziali del glow: luminosità, levigatezza e assenza di macchie.

ZUCCHERI Carboidrati semplici, zuccheri raffinati e alcol aumentano l’infiammazione e, di conseguenza, le scorie. E peggiorano la ritenzione idrica. Per un paio di settimane fai sugar detox: niente dolci e vino e, se non puoi rinunciare a pasta e pane, preferisci quelli integrali.

Il detox nel beauty

La tisana Skin Longevity Night Herbal Infusion di Miamo (38 €, in farmacia), con estratti di ibisco, bacche di goji e zenzero, calma lo stress e riduce il gonfiore.

Grazie a sambuco, cardo mariano e linfa di betulla, Give Me Detox di Goovi (20,90 €, in farmacia) aiuta il drenaggio dei liquidi.

Vegana, senza glutine né lattosio, la Tisana Bio all’Ortica di dm (1,19 €, negli store dm) depura l’organismo grazie a ortica e citronella.

Il Fluido Concentrato Drepur di Erbamea (15,50 €, 20 bustine monodose), con carciofo, cicoria e bardana, favorisce la funzionalità epatica e disintossica.

Defence Instant Hydra Maschera Idratante Detox di Bionike (20,90 €, in farmacia) purifica con estratto di malachite.

Formula clean ed estratti vitaminici per Prodigieuse Boost Glow Mask Detox di Nuxe (29,90 €).

La formula con sale del Mar Morto e scorza d’arancia di Scrub Pure Detox di Biopoint (12,90 €) è ultra energizzante.

Grazie ai sali di Epsom, il Superconcentrato Drenante Snellente di Collistar (56 €) elimina tossine e liquidi in eccesso.

La Crema Corpo Detossinante di Nature’s (23 €) contiene estratti bio di tè rosso e zenzero.