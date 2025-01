Quando è meglio fare la doccia: al mattino, per iniziare meglio la giornata, oppure alla sera, per rilassarsi prima di andare a dormire? La risposta non è così scontata, dipende dalle preferenze individuali. Anche se prima di scegliere tra queste due opzioni dovresti tenere conto anche del tuo tipo di pelle.

Doccia al mattino: i benefici

Secondo le statistiche, la maggior parte delle persone preferisce fare la doccia al mattino. Negli Usa, secondo la Sleep Foundation, lo fa il 41,8% dei cittadini. Il motivo? Lavarsi appena svegli permette di eliminare il sudore notturno e iniziare la giornata sentendosi più puliti e profumati.

Se fai la doccia al mattino, ti sentirai fresca per tutta la giornata. E questo è vero soprattutto per le persone la cui pelle emette un odore più forte. Infatti, può succedere che di notte si sudi e una doccia mattutina ne eliminerà ogni traccia.

Un modo per iniziare meglio la giornata

Per non parlare dei benefici psicologici. Se al mattino ti alzi stanca e svogliata, una bella doccia fresca ti aiuterà a svegliarti. Così ritrovi le energie per iniziare al meglio la giornata. Anche i capelli risulteranno più luminosi e puliti e questo ti aiuterà a sentirti meglio con te stessa e con gli altri.

Doccia alla sera: i benefici

Anche le docce serali, però, hanno i loro effetti benefici. Un bel bagno caldo o trascorrere qualche minuto sotto l’acqua prima di andare a dormire ti aiuta a rilassarti e cancellare le eventuali cose spiacevoli che ti hanno creato stress durante la giornata. Ne è convinto il 38,4% degli americani.

La doccia alla sera ti permette di eliminare dal tuo corpo il sudore e le tossine accumulate durante la giornata. Inoltre, potrebbe aiutarti anche a dormire meglio. Ma allora, quale tra le due soluzioni conviene scegliere?

Se hai la pelle secca fai così

La scelta è personale. Ma attenzione: prima di decidere, forse dovresti valutare anche com’è la tua pelle. Se, per esempio, è secca e disidratata, gli esperti concordano nel sostenere che le creme e gli oli idratanti funzionano meglio durante la notte. Applicarli sulla pelle ancora umida dopo una doccia e prima di andare a dormire, ti permette di enfatizzare le loro proprietà approfittando delle ore notturne, quando le cellule si rigenerano.

Spesso, però, alla sera sei così stanca da non avere voglia di iniziare una routine di cura del corpo. Specie se devi lavare e asciugare i capelli. In questi casi, meglio farlo al mattino appena sveglia. L’importante è idratare sempre la pelle dopo la doccia. Quindi, no a saltare questo passaggio perché ti sei svegliata troppo tardi e non hai tempo. Piuttosto, metti la sveglia qualche minuto prima o opta per la doccia alla sera. Alla fine, sei tu che devi scegliere quale tra le due opzioni – doccia al mattino o alla sera – è meglio per te.

