Non c’è niente di meglio di una lunga doccia calda per rimetterti in sesto. Ma quanto tempo dovrebbe durare per essere perfetta? Ed è meglio bollente o fredda? A guardare i video su TikTok, sembra che dovremmo trascorrere gran parte delle nostre giornate sotto l’acqua, esfoliando, lucidando e poi idratando. Ma sarà davvero così?

Nove persone su 10 hanno la pelle secca

Una ricerca ha evidenziato che, per il 48% delle persone, la doccia o il bagno occupano la maggior parte del tempo nella routine di bellezza. Peccato che poi nove individui su dieci soffrano di pelle secca. L’85% dà la colpa alle troppe docce. Vero o falso?

Doccia e pelle irritata: il legame

Secondo gli esperti, c’è un legame tra le docce lunghissime e l’irritazione della pelle. La dermatologa Emma Amoafo-Mensah ha spiegato al sito britannico Metro.uk: “Fare una lunga doccia in acqua troppo calda può eliminare gli oli naturali della pelle. Senza questi, l’acqua evapora più rapidamente in un processo noto come perdita d’acqua transepidermica, che può portare a sensazioni di tensione e secchezza”. Dunque, fare lunghe docce o bagni bollenti e usare scrub abrasivi o prodotti detergenti troppo forti può causare la secchezza della pelle.

Ecco quanto dura la doccia perfetta

La maggior parte delle persone fa la doccia una volta al giorno. Ma cosa si può fare per proteggere la pelle? Secondo la dermatologa, bisognerebbe limitare il tempo della doccia. Stare meno sotto l’acqua, insomma. Già, ma quanto dovresti passare a lavarti?

“Molte persone trascorrono troppo tempo sotto la doccia. Il tempo ottimale dovrebbe essere inferiore a dieci minuti“, ha spiegato Emma Amoafo-Mensah, “trascorrere più tempo aumenta le possibilità che la pelle diventi secca e irritata, soprattutto se l’acqua è troppo calda e si è inclini alla pelle secca”.

Idratare è importante

Inoltre, dopo la doccia non bisogna mai dimenticare di idratare la pelle. Infatti, quando non è adeguatamente idratata, si irrita e può iniziare a prudere. Per fermare l’irritazione, è necessario rimediare alla secchezza con un prodotto in grado di reintegrare l’idratazione.

Lavarsi senza sapone: sì o no?

C’è poi un’altra domanda che molte persone si pongono: potrebbe andare bene non usare il sapone sotto la doccia? Gli esperti rispondono di no. L’acqua da sola non basta, perché non può sollevare l’olio invisibile dove si nascondono i germi, spesso nascosti in minuscole pieghe della pelle. Meglio usare un prodotto che pulisce senza irritare.